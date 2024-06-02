Нещасний випадок у селі Скороходове: люди впали в погреб

Ще одна людина отримала травми
1 червня о 13.28 на вулиці Українській у селі Скороходове Полтавського району стався нещасний випадок — люди упали в погреб. За інформацією надзвичайників, одна людина отримала травми, а одну вдалось врятувати. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Проведені роботи: працівники Державної служби надзвичайних ситуацій за допомогою медичних нош витягнули жінку з погреба та перенесли до карети екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На місце події працювало одне відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ).
Нагадаємо, що нещодавно на Лубенщині жінка знайшла тіло матері в криниці.
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