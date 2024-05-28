На Лубенщині жінка знайшла тіло матері в криниці

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 0

27 травня близько 10.00 у селі Новачиха Хорольської тергромади жінка знайшла у криниці тіло матері, про що сповістила відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, на місце події прибули слідчо-оперативна група поліції Хорольщини, спеціаліст-криміналіст та рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Попередньо відомо, що місцева 52-річна жінка впала в криницю у дворі.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причини смерті. Поліція розпочала розслідування, щоб встановити всі обставини цієї трагедії.

Нагадаємо, що житель Кременчуцького району, який вбив матір, а тіло викинув у колодязь, проведе 12 років за ґратами.