Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

Футбольні баталії вихідного дня: співробітники Ferrexpo позмагалися за Кубок

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 0 Новини компаній

У компанії на постійній основі проводяться змагання з різноманітних видів спорту

На базі відпочинку «Лелека» відбувся традиційний футбольний турнір на Кубок Ferrexpo. За нього боролися співробітники структурних підрозділів підприємств, що входять до складу залізорудної компанії Ferrexpo. Так, за перемогу боролися 10 команд, втім традиційно для такого роду змагань організатори підготували два призи — Великий та Малий кубки. За давньою доброю традицією команда, яка програла у матчі за Великий кубок, має можливість поборотися за Малий.

Перемогу й Кубок Ferrexpo здобула команда «Феррострой», гравці якої з перших хвилин завоювали прихильність глядачів. Валерій Куценко, головний тренер ФК «Гірник Спорт», який теж був серед вболівальників, зізнався, що й сам захопився злагодженою грою аматорів. У півфіналі команда «Феррострой» обійшла команду «ДЗФ», а у вирішальному поєдинку здолала команду «Управління».

«Дуже складний турнір, але й дуже раді перемозі! Насправді ми на неї й сподівалися, бо старанно тренувалися. А ще отримали задоволення від класної, хоч і виснажливої гри з суперниками», — зазначив після гри Павло Панасенко, гравець команди «Феррострой».

Миколу Шендрика, гравця команди «Феррострой», визнано кращим бомбардувальником, він отримав у подарунок футболку ФК «Ворскла».
Малий кубок виборола команда «ІТ-дирекція-РСЦ», здолавши команди «ЄГЗК-2», «ТСЦ» й «ЗЦ».

У компанії на постійній основі проводяться змагання з різноманітних видів спорту. У Ferrexpo добре розуміють: після складної роботи з видобутку залізної руди й її переробки у якісні залізорудні окатки, що цінуються у провідних сталеливарних компаніях усього світу, надзвичайно важливо правильно й активно відпочивати всією великою родиною. У такий неформальний спосіб спільні турніри посилюють взаємодію між структурними підрозділами і налаштовують на злагоджену роботу й подальші виробничі здобутки.

0
Автор: Аліса Котова
Теги: футбол Ferrexpo
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх