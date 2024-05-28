Футбольні баталії вихідного дня: співробітники Ferrexpo позмагалися за Кубок

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 0 Новини компаній

На базі відпочинку «Лелека» відбувся традиційний футбольний турнір на Кубок Ferrexpo. За нього боролися співробітники структурних підрозділів підприємств, що входять до складу залізорудної компанії Ferrexpo. Так, за перемогу боролися 10 команд, втім традиційно для такого роду змагань організатори підготували два призи — Великий та Малий кубки. За давньою доброю традицією команда, яка програла у матчі за Великий кубок, має можливість поборотися за Малий.

Перемогу й Кубок Ferrexpo здобула команда «Феррострой», гравці якої з перших хвилин завоювали прихильність глядачів. Валерій Куценко, головний тренер ФК «Гірник Спорт», який теж був серед вболівальників, зізнався, що й сам захопився злагодженою грою аматорів. У півфіналі команда «Феррострой» обійшла команду «ДЗФ», а у вирішальному поєдинку здолала команду «Управління».

«Дуже складний турнір, але й дуже раді перемозі! Насправді ми на неї й сподівалися, бо старанно тренувалися. А ще отримали задоволення від класної, хоч і виснажливої гри з суперниками», — зазначив після гри Павло Панасенко, гравець команди «Феррострой».

Миколу Шендрика, гравця команди «Феррострой», визнано кращим бомбардувальником, він отримав у подарунок футболку ФК «Ворскла».

Малий кубок виборола команда «ІТ-дирекція-РСЦ», здолавши команди «ЄГЗК-2», «ТСЦ» й «ЗЦ».

У компанії на постійній основі проводяться змагання з різноманітних видів спорту. У Ferrexpo добре розуміють: після складної роботи з видобутку залізної руди й її переробки у якісні залізорудні окатки, що цінуються у провідних сталеливарних компаніях усього світу, надзвичайно важливо правильно й активно відпочивати всією великою родиною. У такий неформальний спосіб спільні турніри посилюють взаємодію між структурними підрозділами і налаштовують на злагоджену роботу й подальші виробничі здобутки.