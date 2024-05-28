На Донеччині загинув військовий Руслан Комісаров, який народився у Кременчуці

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 681

На російсько-українській війні загинув військовий Руслан Комісаров, який народився та до 2017 року жив у Кременчуці. Про загибель воїна повідомляє видання Мозамбік.Медіа.

Народився Руслан 21 червня 1991 року. Навчався у школі № 11, а потім у ПТУ № 26, де отримав професію зварювальника.

У 2017 році чоловік разом із сім’єю переїхав до Лубен. Працював експедитором на фірмі будматеріалів. До лав Збройних Сил України приєднався у лютому 2023 року.

— У пам’яті всіх, хто знав Руслана житиме його широка посмішка та щире бажання спілкуватися й допомагати. Він був відповідальним і чесним, мав багато друзів, любив футбол, життя і свою родину, — пишуть на сторінці видання.

Прощатимуться із полеглим воїном завтра, 29 травня, о 12.00 у Лубнах на Володимирському майдані. 29 травня у Лубенській громаді оголошено Днем жалоби.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.