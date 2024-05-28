Поліція розшукує мешканку села Великі Будища, яка може перебувати на території Сумської області

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 143

Якщо знаєте щось про неї — повідомте в поліцію

Поліція розшукує 49-річну мешканку села Великі Будища. Відповідно до інформації оперативників поліції, вона може перебувати на території Сумської області. Прикмети зниклої: Зріст: 168 см

Статура: худорлява

Очі: сірі

Волосся: коротке русяве. Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе пришвидшити розшук жінки, повідомте до відділення № 1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції за номерами: 099-360-03-66 або 102. Нагадаємо, на Полтавщині досі розшукують зниклу безвісти 12-річну Дарію Волошину.

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