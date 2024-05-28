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Відключення світла за графіками можуть тривати і влітку — в «Укренерго» пояснили причину

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 197

 

Головна причина це великі руйнування потужностей українських електростанцій внаслідок російських атак

Відключення світла за графіками можуть тривати й влітку. Причина значні руйнування потужностей українських електростанцій внаслідок російських атак. Тому зараз Україна має одночасно зосередитись на вирішенні двох завдань: відновлювати пошкоджені об’єкти та будувати нові маневрові потужності. Про це в інтерв’ю «Апострофу» розповів член Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.

Про що ще йшлося в інтерв’ю:

  • Росія зосередилася на знищенні маневрових потужностей, за допомогою яких покривалися ранкові та вечірні піки споживання. Знищено понад 8 ГВт генеруючих потужностей, що складає близько 40% від наявних в системі.
  • Всі теплові електростанції пошкоджені або зруйновані, тепер їхня частка у виробництві електроенергії знизилась до 5%. Гідроелектростанції також зазнали втрат, дві ГЕС повністю виведені з ладу.
  • Атомні станції продовжують працювати, але активна ремонтна кампанія, що зазвичай проходить у літній період, знижує їхню потужність.
  • Довгий світловий день дозволяє сонячним електростанціям покривати ранковий пік споживання електроенергії, іноді забезпечуючи роботу без дефіциту на кілька годин. Вечірній пік споживання складніший, оскільки максимальне споживання припадає на час, коли сонце вже сідає.
  • Імпорт енергії з сусідніх країн забезпечує до 1,7 ГВт потужності від європейської енергосистеми, частково покриваючи дефіцит.
  • Обмеження споживання електроенергії ще довго залишатимуться частиною нашого життя через великі втрати потужностей українських електростанцій. Ремонтна кампанія буде складнішою, оскільки обсяги відновлення дуже великі.
  • Відновити всі генеруючі потужності до зими неможливо, але енергетики роблять все, щоб повернути в роботу якомога більше енергоблоків.
  • Одним із варіантів розв'язання проблеми є залучення приватних інвесторів для прискорення будівництва розподіленої генерації. Це вимагатиме значних зусиль і координації з боку уряду та місцевих органів влади.

 

Нагадаємо, через терористичні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру Україна наразі не має стільки резервів, як це було раніше, щоб забезпечувати населення електроенергією в пікові години. Дефіцит електроенергії зберігатиметься протягом місяців і тому українців закликають економити електроенергію, особливо у пікові часи. 

Раніше ми писали, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.

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«Укренерго» закликає економити електроенергію — усі вцілілі електростанції зараз працюють на максимумі 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: Укренерго електроенергія економія електроенергії відключення електроенергії
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