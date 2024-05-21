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Чому «Укренерго» просить українців переносити енергоспоживання на денний час

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 143

 

Через терористичні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру Україна наразі не має стільки резервів, як це було раніше, щоб забезпечувати населення електроенергією в пікові години

Ситуація в енергосистемі України кардинально змінилася. Російські терористи за останні півтора місяця розбили майже всі теплові й суттєво пошкодили гідроелектростанції. Певний час паводок допомагав «Укренерго» тримати систему вночі. Зараз він закінчується, води стало менше, а сонця – більше.

Про це повідомляє ПАТ «Полтаваобленерго» з посиланням на «Укренерго».

- Наразі ситуація настільки складна, що навіть вночі Укренерго вимушене брати аварійну допомогу від країн-сусідів. А вдень, якщо він ясний і сонячний, активно працюють СЕС і ми можемо обходитись без відключень. Більш того, якщо день сонячний - то і на вечір доступної електроенергії буде більше, бо ГАЕС змогли накопичити воду і спрацюють її у вечірній пік споживання. І навпаки – якщо день буде похмурий, то відключення можливі протягом всієї доби, - пояснюють енергетики. 

В «Укренерго» зазначають, що через терористичні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру Україна наразі не має стільки резервів, як раніше. Дефіцит електроенергії зберігатиметься протягом місяців. Російські пропагандисти дивуються, що українська енергосистема взагалі ще функціонує. Це можливо завдяки щоденному подвигу енергетиків по всій країні – диспетчерів, інженерів, підстанційників, ремонтних бригад. Той режим роботи, який є зараз – результат надзусиль. 

- На жаль, найближчим часом ми можемо запропонувати лише один сценарій - уважно стежити за прогнозом погоди й нашими повідомленнями. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати відключення. Вчора на сьогодні, за прогнозом, була щільна хмарність – і ми попередили про можливі відключення на весь сьогоднішній день. Але на ранок хмари розійшлися і ясна погода дозволила працювати СЕС на повну потужність. Тому день Україна прожила без відключень. Увечері вони знову будуть, - зазначають в «Укренерго».

В енергокомпанії зазначають, що «ми навчилися жити в режимі надзусиль, але поки не вміємо розводити хмари руками».

- Як тільки ситуація дозволить нам мати більше джерел генерації - стане легше, - пояснюють енергетики.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, у Полтавській області з 11.00 до 17.00 скасували графіки погодинного відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго». Відповідне розпорядження надійшло від керівництва національної енергетичної компанії «Укренерго». Після 17.00 «Полтаваобленерго» знову має застосовувати графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, раніше ми писали, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині скасували графіки погодинного відключення світла до 17.00 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укренерго Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла
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