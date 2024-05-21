Чому «Укренерго» просить українців переносити енергоспоживання на денний час

Через терористичні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру Україна наразі не має стільки резервів, як це було раніше, щоб забезпечувати населення електроенергією в пікові години
Ситуація в енергосистемі України кардинально змінилася. Російські терористи за останні півтора місяця розбили майже всі теплові й суттєво пошкодили гідроелектростанції. Певний час паводок допомагав «Укренерго» тримати систему вночі. Зараз він закінчується, води стало менше, а сонця – більше.
Про це повідомляє ПАТ «Полтаваобленерго» з посиланням на «Укренерго».
В «Укренерго» зазначають, що через терористичні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру Україна наразі не має стільки резервів, як раніше. Дефіцит електроенергії зберігатиметься протягом місяців. Російські пропагандисти дивуються, що українська енергосистема взагалі ще функціонує. Це можливо завдяки щоденному подвигу енергетиків по всій країні – диспетчерів, інженерів, підстанційників, ремонтних бригад. Той режим роботи, який є зараз – результат надзусиль.
В енергокомпанії зазначають, що «ми навчилися жити в режимі надзусиль, але поки не вміємо розводити хмари руками».
Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, у Полтавській області з 11.00 до 17.00 скасували графіки погодинного відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго». Відповідне розпорядження надійшло від керівництва національної енергетичної компанії «Укренерго». Після 17.00 «Полтаваобленерго» знову має застосовувати графіки погодинних відключень.
Нагадаємо, раніше ми писали, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.
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