Як можна записатися в електронну чергу до Кременчуцького РТЦК на оновлення облікових даних

На сторінці військового закладу у Facebook з’явився QR-code, відсканувавши який можна швидко записатися в е-чергу. Це можна зробити зайшовши на сайт за посиланням
Записатися на уточнення військово-облікових даних до Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можна в електронній черзі. Як це зробити пояснили на офіційній сторінці Кременчуцького РТЦК у Facebook.
Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК
Як записатись до е-черги:
Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна також відсканувавши QR-code
Записатися на відвідування Кременчуцького РТЦК можна в електронній черзі — сервіс працює в тестовому режимі
Нагадаємо, у Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.
Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.
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