Як можна записатися в електронну чергу до Кременчуцького РТЦК на оновлення облікових даних

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 138

На сторінці військового закладу у Facebook з’явився QR-code, відсканувавши який можна швидко записатися в е-чергу. Це можна зробити зайшовши на сайт за посиланням

Записатися на уточнення військово-облікових даних до Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можна в електронній черзі. Як це зробити пояснили на офіційній сторінці Кременчуцького РТЦК у Facebook.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Як записатись до е-черги:

Зайдіть за посиланням

Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

Введіть ваші персональні дані для запису.

Підтвердьте номер телефону.

Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна також відсканувавши QR-code

— Діліться в коментарях досвідом користування послугою та залишайте зворотний зв’язок — наскільки було зручно і які виникли складнощі, — пропонують у Кременчуцькому РТЦК.

Записатися на відвідування Кременчуцького РТЦК можна в електронній черзі — сервіс працює в тестовому режимі

Нагадаємо, у Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.