Де у понеділок цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, третього червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • Вул. Вадима Пугачова, 41
  • Пров. Княжий, 7
  • Пров. Княжий, 11
  • Вул. Миру, 22
  • Туп. 1-й Гайдамацький
  • Туп. 2-й Гайдамацький
  • Вул. А. Герасимовича
  • Пров. Вагонобудівний
  • Вул. Василя Стуса
  • Пров. Василя Стуса
  • Пров. Гайдамацький
  • Вул. Г. Чуркіна
  • Вул. І. Миколайчука
  • Вул. Космонавтів
  • Вул. Лейтенанта Покладова
  • Пров. Лікаря Самойловича
  • Вул. Ліщинова
  • Вул. Михайлівська
  • Вул. Небесної Сотні
  • Вул. Софіївська
  • Вул. Тіниста
  • Вул. Чорноморська
  • Вул. Пилипа Орлика
  • Пров. Михайлівський

З 8.00 до 20.00

  • С. Потоки
  • С. Мала Кохнівка
  • Вул. Київська, 64-80, 121
  • Вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
  • Вул. Проліскова, 5, 11
  • Вул. Проліскова, 9
  • Просп. Полтавський, 277/2-281
  • Вул. Горліс-Горського, 3-10

З 8.00 до 17.00

  • Туп. 1-й Деповський, 3-8
  • Туп. 2-й Деповський, 3-7
  • Вул. Деповська, 1-57
  • Вул. Запорізька, 7-12
  • Вул. Миколи Кучми, 1-46
  • Пров. Сковороди, 2-8
  • Пров. Столярний, 32-57
  • Вул. Фурштадська, 1-19/25
  • Пров. Василя Стефаника, 30-35
  • Вул. Матвія Дербукова, 1-26
  • Вул. Івана Піддубного, 1/3-17
  • Вул. Кубанська, 1-18
  • Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
  • Вул. Цегляна, 32, 34, 36
  • Туп. Проточний, 26-38/32
  • Вул. Вільної України, 3-14
  • Просп. Полтавський, 34-48
  • Вул. Платухіна, 3-23
  • Туп. Кременецький, 3-26
  • Пров. Міклухо-Маклая, 1-16
  • Вул. Сержанта Мельничука, 96-139
  • Вул. Василя Симоненка, 90-112
  • Вул. Генерала Чайки, 1, 29
  • Пров. Ємельяненко, 3
  • Вул. Михайла Калачевського, 3-9
  • Просп. Полтавський, 142-174
  • Вул. Чайковського, 24Б-95А
  • Вул. Гайдамацька, 46-72, 83
  • Вул. Михайлівська, 3-13
  • Пров. Михайлівський, 17-32
  • Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
  • Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
  • Вул. Володимира Івасюка, 3-32/3
  • Пров. Василя Докучаєва, 11
  • Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А
  • Вул. Ливарна, 7-18
  • Пров. Ливарний, 2, 6А, 8
  • Пров. Мирний, 28
  • Вул. Республіканська, 80-138
  • Вул. Космічна, р-н ринку
  • Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
  • Вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
  • Вул. Шістдесятників, 4А-15
  • Вул. Правобережна, 45А-55/1
  • Вул. Республіканська, 93А, 93
  • Вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
  • Вул. Василя Стуса, 42-64
  • Вул. Гайдамацька, 11/21-44
  • Вул. Кавалерійська, 2-49
  • Вул. Космонавтів, 39/14-76/12А
  • Вул. Ліщинова, 4-31
  • Вул. Чорноморська, 15/10-66
  • Пров. Сергія Петренка, 1-33
  • Пров. Грузинський, 3-9/20
  • Пров. Космонавтів, 1-9
  • Пров. Олега Ольжича, 1-20
  • Пров. Пилипа Орлика, 4-11А
  • Пров. Чигиринський, 2-31
  • Пров. Чорноморський, 4-17
  • Туп. Космонавтів, 1, 2
  • Туп. Пилипа Орлика, 3А
  • Вул. Військова, 1/37-15
  • Вул. В’ячеслава Чорновола, 29
  • Вул. Деповська, 56-63/5
  • Вул. Миколи Кучми, 43-72
  • Вул. Редутна, 77/2, 87/26
  • Пров. Редутний, 10-29
  • Пров. Столярний, 20-39.

Нагадаємо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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