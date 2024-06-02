Де у понеділок цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, третього червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 Вул. Вадима Пугачова, 41

Пров. Княжий, 7

Пров. Княжий, 11

Вул. Миру, 22

Туп. 1-й Гайдамацький

Туп. 2-й Гайдамацький

Вул. А. Герасимовича

Пров. Вагонобудівний

Вул. Василя Стуса

Пров. Василя Стуса

Пров. Гайдамацький

Вул. Г. Чуркіна

Вул. І. Миколайчука

Вул. Космонавтів

Вул. Лейтенанта Покладова

Пров. Лікаря Самойловича

Вул. Ліщинова

Вул. Михайлівська

Вул. Небесної Сотні

Вул. Софіївська

Вул. Тіниста

Вул. Чорноморська

Вул. Пилипа Орлика

Пров. Михайлівський З 8.00 до 20.00 С. Потоки

С. Мала Кохнівка

Вул. Київська, 64-80, 121

Вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

Вул. Проліскова, 5, 11

Вул. Проліскова, 9

Просп. Полтавський, 277/2-281

Вул. Горліс-Горського, 3-10 З 8.00 до 17.00 Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7-12

Вул. Миколи Кучми, 1-46

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25

Пров. Василя Стефаника, 30-35

Вул. Матвія Дербукова, 1-26

Вул. Івана Піддубного, 1/3-17

Вул. Кубанська, 1-18

Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

Вул. Цегляна, 32, 34, 36

Туп. Проточний, 26-38/32

Вул. Вільної України, 3-14

Просп. Полтавський, 34-48

Вул. Платухіна, 3-23

Туп. Кременецький, 3-26

Пров. Міклухо-Маклая, 1-16

Вул. Сержанта Мельничука, 96-139

Вул. Василя Симоненка, 90-112

Вул. Генерала Чайки, 1, 29

Пров. Ємельяненко, 3

Вул. Михайла Калачевського, 3-9

Просп. Полтавський, 142-174

Вул. Чайковського, 24Б-95А

Вул. Гайдамацька, 46-72, 83

Вул. Михайлівська, 3-13

Пров. Михайлівський, 17-32

Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

Вул. Володимира Івасюка, 3-32/3

Пров. Василя Докучаєва, 11

Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А

Вул. Ливарна, 7-18

Пров. Ливарний, 2, 6А, 8

Пров. Мирний, 28

Вул. Республіканська, 80-138

Вул. Космічна, р-н ринку

Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

Вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

Вул. Шістдесятників, 4А-15

Вул. Правобережна, 45А-55/1

Вул. Республіканська, 93А, 93

Вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

Вул. Василя Стуса, 42-64

Вул. Гайдамацька, 11/21-44

Вул. Кавалерійська, 2-49

Вул. Космонавтів, 39/14-76/12А

Вул. Ліщинова, 4-31

Вул. Чорноморська, 15/10-66

Пров. Сергія Петренка, 1-33

Пров. Грузинський, 3-9/20

Пров. Космонавтів, 1-9

Пров. Олега Ольжича, 1-20

Пров. Пилипа Орлика, 4-11А

Пров. Чигиринський, 2-31

Пров. Чорноморський, 4-17

Туп. Космонавтів, 1, 2

Туп. Пилипа Орлика, 3А

Вул. Військова, 1/37-15

Вул. В’ячеслава Чорновола, 29

Вул. Деповська, 56-63/5

Вул. Миколи Кучми, 43-72

Вул. Редутна, 77/2, 87/26

Пров. Редутний, 10-29

Пров. Столярний, 20-39. Нагадаємо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

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