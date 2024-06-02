Де у понеділок цілий день не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 16:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, третього червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- Вул. Вадима Пугачова, 41
- Пров. Княжий, 7
- Пров. Княжий, 11
- Вул. Миру, 22
- Туп. 1-й Гайдамацький
- Туп. 2-й Гайдамацький
- Вул. А. Герасимовича
- Пров. Вагонобудівний
- Вул. Василя Стуса
- Пров. Василя Стуса
- Пров. Гайдамацький
- Вул. Г. Чуркіна
- Вул. І. Миколайчука
- Вул. Космонавтів
- Вул. Лейтенанта Покладова
- Пров. Лікаря Самойловича
- Вул. Ліщинова
- Вул. Михайлівська
- Вул. Небесної Сотні
- Вул. Софіївська
- Вул. Тіниста
- Вул. Чорноморська
- Вул. Пилипа Орлика
- Пров. Михайлівський
З 8.00 до 20.00
- С. Потоки
- С. Мала Кохнівка
- Вул. Київська, 64-80, 121
- Вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- Вул. Проліскова, 5, 11
- Вул. Проліскова, 9
- Просп. Полтавський, 277/2-281
- Вул. Горліс-Горського, 3-10
З 8.00 до 17.00
- Туп. 1-й Деповський, 3-8
- Туп. 2-й Деповський, 3-7
- Вул. Деповська, 1-57
- Вул. Запорізька, 7-12
- Вул. Миколи Кучми, 1-46
- Пров. Сковороди, 2-8
- Пров. Столярний, 32-57
- Вул. Фурштадська, 1-19/25
- Пров. Василя Стефаника, 30-35
- Вул. Матвія Дербукова, 1-26
- Вул. Івана Піддубного, 1/3-17
- Вул. Кубанська, 1-18
- Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
- Вул. Цегляна, 32, 34, 36
- Туп. Проточний, 26-38/32
- Вул. Вільної України, 3-14
- Просп. Полтавський, 34-48
- Вул. Платухіна, 3-23
- Туп. Кременецький, 3-26
- Пров. Міклухо-Маклая, 1-16
- Вул. Сержанта Мельничука, 96-139
- Вул. Василя Симоненка, 90-112
- Вул. Генерала Чайки, 1, 29
- Пров. Ємельяненко, 3
- Вул. Михайла Калачевського, 3-9
- Просп. Полтавський, 142-174
- Вул. Чайковського, 24Б-95А
- Вул. Гайдамацька, 46-72, 83
- Вул. Михайлівська, 3-13
- Пров. Михайлівський, 17-32
- Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- Вул. Володимира Івасюка, 3-32/3
- Пров. Василя Докучаєва, 11
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А
- Вул. Ливарна, 7-18
- Пров. Ливарний, 2, 6А, 8
- Пров. Мирний, 28
- Вул. Республіканська, 80-138
- Вул. Космічна, р-н ринку
- Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
- Вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
- Вул. Шістдесятників, 4А-15
- Вул. Правобережна, 45А-55/1
- Вул. Республіканська, 93А, 93
- Вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
- Вул. Василя Стуса, 42-64
- Вул. Гайдамацька, 11/21-44
- Вул. Кавалерійська, 2-49
- Вул. Космонавтів, 39/14-76/12А
- Вул. Ліщинова, 4-31
- Вул. Чорноморська, 15/10-66
- Пров. Сергія Петренка, 1-33
- Пров. Грузинський, 3-9/20
- Пров. Космонавтів, 1-9
- Пров. Олега Ольжича, 1-20
- Пров. Пилипа Орлика, 4-11А
- Пров. Чигиринський, 2-31
- Пров. Чорноморський, 4-17
- Туп. Космонавтів, 1, 2
- Туп. Пилипа Орлика, 3А
- Вул. Військова, 1/37-15
- Вул. В’ячеслава Чорновола, 29
- Вул. Деповська, 56-63/5
- Вул. Миколи Кучми, 43-72
- Вул. Редутна, 77/2, 87/26
- Пров. Редутний, 10-29
- Пров. Столярний, 20-39.
Нагадаємо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.
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