Вночі у Кременчуці чоловік випав з шостого поверху й помер

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1 червня близько 23.00 з шостого поверху багатоповерхівки на вулиці Мрії у Кременчуці випав чоловік. Від отриманих травм він помер на місці. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.

Отримавши від очевидців повідомлення про подію, на місце прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції. Попередньо поліціянти встановили, що загиблим є 29-річний чоловік, який мешкав в одній із квартир цього будинку. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Наразі слідчі з'ясовують обставини та причини події.

Нагадаємо, що 12 квітня на вулиці Майора Борищака у Кременчуці жінка випала з вікна багатоповерхівки й померла.