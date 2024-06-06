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На Полтавщині зіткнулися дві вантажівки: один з водіїв у лікарні

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

 

Під час зіткнення один з автомобілів перекинувся

Учора, 5 червня, близько 11.15 на автодорозі Київ-Харків у межах Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, вантажівка Scania під керуванням 37-річного водія з Вінничини в'їхала у причіп автомобіля Mercedes Atego, яким керував 39-річний киянин. Внаслідок зіткнення автомобіль Mercedes Atego з'їхав у кювет та перекинувся.

 

Травмованого водія автомобіля Mercedes госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, днями поблизу Кременчука зіткнулися дві автівки: одна з них знесла паркан.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП вантажівки травмовані
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