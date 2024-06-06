У Полтавському обласному ТЦК роз’яснили, де вручають повістки та хто це може робити

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 594

Військовозобов’язані можуть бути оповіщені за місцем проживання, роботи та у громадських місцях

В Україні вчергове продовжений воєнний стан та проведення загальної мобілізації до 11 серпня 2024 року. А 18 травня набув чинності новий закон про вдосконалення мобілізації. На його виконання військовозобов’язані мають оновити свої облікові дані протягом 60 днів, а в Україні проводиться їх оповіщення.

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Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на своїй сторінці у Facebook роз’яснив, де можна вручати сповіщення про виклик до ТЦК та хто це може робити.

Військовозобов’язані за адресою місця проживання можуть бути оповіщені:

через дільниці оповіщення;

представниками районних військових адміністрацій;

представниками ТЦК та СП особисто або засобами зв’язку;

групами оповіщення.

За місцем роботи або навчання повістку можна отримати від:

представника підприємства (закладу освіти);

військовослужбовця ТЦК та СП;

груп оповіщення.

У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України повістку можуть вручити:

військовослужбовці ТЦК та СП;

групи оповіщення.

В ТЦК та СП повістки вручають військовослужбовці та працівники ТЦК.

— До складу груп оповіщення можуть включатися представники районних військових адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, ТЦК та СП, поліцейські, а під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків — керівник установи (організації) або фізична особа — підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління ОСББ, — йдеться у роз’ясненні Полтавського ОТЦК.

У територіальному центрі комплектування зазначають, що повістки для оповіщення представниками РВА, виконкомів, керівниками підприємств, установ та організацій доставляються військовослужбовцями ТЦК разом із розпорядженням начальника ТЦК про проведення заходів оповіщення.

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Зазначимо, що 22 травня Начальник Полтавської ОВА видав розпорядження про введення в дію рішення Ради оборони області «Про невідкладні заходи для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та оборони держави».

У ньому даються доручення структурним начальника районних військових адміністрацій у взаємодії з районними ТЦК та СП розгорнути пункти управління заходами мобілізації, дільниць оповіщення та пунктів збору військовозобов’язаних. Крім того, вони мають створити групи оповіщення у складі представників РВА, виконавчих органів місцевих органів самоврядування, підприємств, установ, організацій, ТЦК та підрозділів поліції. Цими групами має бути проведено оповіщення резервістів та військовозобов’язаних та забезпечено хід проведення мобілізації.

Також даються доручення начальнику Полтавського обласного ТЦК та СП, начальнику Головного управління Нацполіції в Полтавській області, керівникам органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, Директору департаменту охорони здоров’я ОВА щодо проведення оповіщення військовозобов’язаних та забезпечення заходів мобілізації.

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Нагадаємо, згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників територіальних центрів комплектування є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.