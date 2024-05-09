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Президент України підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 102

 

Це вже 11-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану, а також про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Це стало відомо з карток законопроєктів 3685-ІХ, 3684-ІХ на сайті Верховної Ради.

Це вже 11-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 6 квітня, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення мобілізації в країні на чергові 90 днів. Вчора, 8 квітня, Верховна Рада ухвалила президентські законопроєкти № 11234 та № 11235, якими затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня 2024 року.

В останній раз обидва терміни продовжували на 90 днів у лютому 2024 року — з 14 лютого до 13 травня 2024 року.

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Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский воєнний стан мобілізація законопроєкт Верховна Рада
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