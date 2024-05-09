Ferrexpo долучилася до відбудови міста-героя Охтирки: спрямували 23 млн грн

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 79

Від початку повномасштабного вторгнення спеціально створений Гуманітарний фонд Ferrexpo спрямував на відновлення українських громад у 12 областях країни, які найбільше постраждали від ворожих атак, та на підтримку різноманітних бойових підрозділів ЗСУ, понад 1 млрд грн

Ferrexpo першою відгукнулася на прохання про допомогу від Охтирки, завдяки чому вдалося швидко відбудувати населений пункт, що постраждав від масованих ракетних атак.

Коли повномасштабна війна прийшла до маленького містечка Сумщини, розташованого поблизу кордону з РФ, російські військові почали атакувати танками й градами. Охтирка майже місяць перебувала в облозі й піддавалась масованим ударам авіації та постійним обстрілам. Завдяки бійцям 93-ї бригади містечко витримало й стало надійною перешкодою для просування ворожих військ вглиб Сумської області.

Втім стратегічні об’єкти міста зазнали чималих руйнувань: усі багатоповерхівки були пошкоджені, суттєвої шкоди завдали ТЕЦ, центральному каналізаційному колектору, газо- та водогонам. Внаслідок обстрілів інфраструктури було знищено або виведено з ладу велику кількість оргтехніки, необхідної для відновлення та подальшого функціонування міста.

На прохання Охтирської громади про допомогу відразу відгукнулося керівництво компанії Ferrexpo. Через Гуманітарний фонд Ferrexpo було придбано й передано необхідну техніку — фронтальний навантажувач та екскаватор-навантажувач, два пасажирські автобуси, два автомобілі, ноутбуки, комп’ютери, принтери тощо загальною вартістю понад 23 млн грн.

«Дуже вдячні за гуманітарну допомогу компанії Ferrexpo, яка відгукнулася першою на наше прохання. Це дозволило нам подбати й про потреби жителів Охтирки й налагодити процес організації роботи міської ради, щоб продовжувати приймати важливі управлінські рішення», — розповіла Надія Питюкова, заступниця міського голови Охтирської міської ради.

Від початку повномасштабного вторгнення спеціально створений Гуманітарний фонд Ferrexpo спрямував на відновлення українських громад у 12 областях країни, які найбільше постраждали від ворожих атак, та на підтримку різноманітних бойових підрозділів ЗСУ, понад 1 млрд грн. У складні часи соціально відповідальний бізнес має допомагати ще більше, щоб підтримувати країну та всіх громадян, особливо тих, хто опинився в складних життєвих обставинах, — наголошують у Ferrexpo.