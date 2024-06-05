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Учора поблизу Кременчука зіткнулися дві автівки: одна з них знесла паркан

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 314

 

Внаслідок аварії ніхто не постраждав

Учора, 4 червня, близько 17.20 у селі Садки поблизу Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобілі Jeep, за кермом якого був 41-річний водій, та ВАЗ під кермуванням 67-річного чоловіка. Внаслідок зіткнення позашляховик з'їхав з дороги та влетів у паркан.

 

Внаслідок ДТП водії не постраждали. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Водій автомобіля Jeep отримав адмінпротоколи за ст. 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, днями на Полтавщині п’яний водій врізався в дерево — його та ще двох пасажирок госпіталізували.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП Садки поліція
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