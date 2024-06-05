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Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: меренговий рулет із полуницею

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 172

 

Сезон полуниці в розпалі. Смачний рулет прийдеться до смаку всій сім'ї 

Складові:

Яєчний білок — 200 г

Цукор — 100 г

Цукрова пудра — 100 г

Кукурудзяний крохмаль — 30 г

Дрібка солі

Сік лимону — 5 г

Полуниця свіжа — 350 г

Крем-сир — 300 г

Вершки 33% — 60 г

Цукрова пудра — 20 г.

  • Почати збивати білок, додати дрібку солі.
  • Коли зʼявиться біла піна, поступово, по чайній ложці додавати цукор та цукрову пудру, продовжуючи збивати.
  • В кінці додати крохмаль та лимонний сік.
  • Коли білок на вінчику утворює твердий пік, припиняйте збивати.
  • Перекласти меренгу на пергамент, розрівняти рівномірно по деку та випікати протягом 40 хвилин при температурі 130°.
  • Вершки, сир та пудру змішати разом. Полуницю нарізати кубиком.
  • Дістати запечену меренгу, перевернути внутрішньою стороною догори, змастити кремом, додати полуницю та згорнути в рулет за допомогою пергаменту або харчової плівки (кому з чим зручніше працювати).
  • Загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на кілька годин.

 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти полуниця меренговий рулет
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