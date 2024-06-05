Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: меренговий рулет із полуницею
Сьогодні, 10:35
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Сезон полуниці в розпалі. Смачний рулет прийдеться до смаку всій сім'ї
Складові:
Яєчний білок — 200 г
Цукор — 100 г
Цукрова пудра — 100 г
Кукурудзяний крохмаль — 30 г
Дрібка солі
Сік лимону — 5 г
Полуниця свіжа — 350 г
Крем-сир — 300 г
Вершки 33% — 60 г
Цукрова пудра — 20 г.
- Почати збивати білок, додати дрібку солі.
- Коли зʼявиться біла піна, поступово, по чайній ложці додавати цукор та цукрову пудру, продовжуючи збивати.
- В кінці додати крохмаль та лимонний сік.
- Коли білок на вінчику утворює твердий пік, припиняйте збивати.
- Перекласти меренгу на пергамент, розрівняти рівномірно по деку та випікати протягом 40 хвилин при температурі 130°.
- Вершки, сир та пудру змішати разом. Полуницю нарізати кубиком.
- Дістати запечену меренгу, перевернути внутрішньою стороною догори, змастити кремом, додати полуницю та згорнути в рулет за допомогою пергаменту або харчової плівки (кому з чим зручніше працювати).
- Загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на кілька годин.
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