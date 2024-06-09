Вулиці Градизька підтопило внаслідок перевищення рівня води у Кременчуцькому водосховищі — Мирослав Носа

Учора, 8 червня, селищний голова Градизької громади Мирослав Носа на своїй стоірнці у фейсбуці опублікував фото та відео підтоплених вулиць у Градизьку.

Причиною такого підтоплення голова громади називає перевищення допустимого рівня Кременчуцького водосховища на 47 см.

Мирослав Носа звернувся до очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна та Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, аби ті відреагували та посприяли вирішенню проблеми.

Нагадаємо, на території Градизької громади уже двічі проводилося комісійне обстеження берегової лінії, пов’язане з підвищенням рівня води. Торік на Полтавщині розпочали значні роботи з укріплення берега Кременчуцького водосховища, які включали будівництво захисної дамби. Вона розрахована на підтримання конкретного рівня води, встановленого в проєктних документаціях, однак подальше підняття рівня води загрожує руйнуванням берегової лінії та підтопленням прибережних територій.

Кілька тижнів тому у Кременчуцькій райвійськадміністрації відзвітували, що підтоплення цього року уже не буде, а наслідки весняного паводку — мінімальні.