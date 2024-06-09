Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна, Соціальний захист

Допомога в обороні Донеччини. Полтавщина відправила на схід гуманітарний вантаж

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 123

 

Також частину гуманітарної допомоги спрямували внутрішньопереміщеним особам, медзакладам, ЦНАПам та школам

*фото ілюстративне

Цььго тижня робоча група з розподілу гуманітарної допомоги при Полтавській ОВА розподілила чергову партію речей та обладнання з обласного штабу. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Так задля стримування та відсічі збройної агресії на Донеччину відправили залізницею відправили 20 тонн металевих шипів.

Продукти харчування виділили для внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають у Миргородському санаторії «Слава». Це:

  • 22400 кг борошна;
  • 3400 кг вівсяних пластівців;
  • 23700 кг макарон;
  • 7400 л олії.

Отримають гуманітарну допомогу і медичні заклади області. Полтавській обласній лікарні ім. М.В. Скліфософського передали 3024 пляшки питної води та 30 штук кисневих масок. Необхідною кількістю питної води забезпечили і військовий шпиталь. Миргородська лікарня інтенсивного лікування та Обласний заклад з надання психіатричної допомоги отримають функціональні медичні ліжка з матрацами — відповідно 25 і 26 штук.

Окрім цього, ще 18 4G-роутерів для забезпечення інтернетом розподілили в Центр надання соціальних послуг Великої Багачки, Лубенський ЦНАП, освітні заклади Полтави, Супрунівки та Оболоні.

Нагадаємо, нещодавно лікарня «Кременчуцька» отримала генератор для безперебійної роботи під час блекаутів.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: гуманітарна допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх