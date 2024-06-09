Допомога в обороні Донеччини. Полтавщина відправила на схід гуманітарний вантаж

Також частину гуманітарної допомоги спрямували внутрішньопереміщеним особам, медзакладам, ЦНАПам та школам
*фото ілюстративне
Цььго тижня робоча група з розподілу гуманітарної допомоги при Полтавській ОВА розподілила чергову партію речей та обладнання з обласного штабу. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Так задля стримування та відсічі збройної агресії на Донеччину відправили залізницею відправили 20 тонн металевих шипів.
Продукти харчування виділили для внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають у Миргородському санаторії «Слава». Це:
Отримають гуманітарну допомогу і медичні заклади області. Полтавській обласній лікарні ім. М.В. Скліфософського передали 3024 пляшки питної води та 30 штук кисневих масок. Необхідною кількістю питної води забезпечили і військовий шпиталь. Миргородська лікарня інтенсивного лікування та Обласний заклад з надання психіатричної допомоги отримають функціональні медичні ліжка з матрацами — відповідно 25 і 26 штук.
Окрім цього, ще 18 4G-роутерів для забезпечення інтернетом розподілили в Центр надання соціальних послуг Великої Багачки, Лубенський ЦНАП, освітні заклади Полтави, Супрунівки та Оболоні.
Нагадаємо, нещодавно лікарня «Кременчуцька» отримала генератор для безперебійної роботи під час блекаутів.
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