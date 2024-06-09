Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна, Соціальний захист

На Полтавщині військовослужбовці та ветерани можуть безкоштовно вставити зуби: де саме

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 214

 

Наразі послуги з безкоштовного зубопротезування в області надають 7 лікарень, які заключили відповідний договір з Національною службою здоров'я України

На Полтавщині військові та ветерани мають можливість зробити безкоштовне зубопротезування у 7-ми лікарнях області. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відповідні послуги надають:

  • Полтавський обласний центр стоматології — стоматологічна клінічна поліклініка (0532609606);

  • Гребінківська міська лікарня (0535991215);

  • 3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради (0532688395);

  • Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні (0534844831);

  • 4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова (0532637451);

  • Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка (0506043933);

  • Полтавський державний медичний університет (0509649499).

Наразі в Україні відповідний договір на безкоштовне зубопротезування підписали 77 медичних закладів. Полтавщина знаходиться у трійці лідерів серед областей.

Послугу можуть отримати учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці. Поки це лиш пілотний проєкт, на його фінансування з державного бюджету виділили 750 млн грн.

Тариф на медичну послугу складає 2765 грн, до якого застосовуються коригувальні коефіцієнти. Гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту — 14984 грн. Пацієнт може скористатися послугою один раз протягом року, лікування для нього є безоплатним.

Як отримати послугу

Для отримання послуги необхідно надати направлення від лікаря-стоматолога, а також заяву в довільній формі та копії документів (з пред’явленням їх в оригіналі):

  • паспорт громадянина України;
  • облікова картка платника податків;
  • посвідчення (учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

Військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також мають отримати направлення від командира військової частини, а потім звернутися до лікаря, який надасть направлення на зубопротезування.

Нагадаємо, ветерани війни з інвалідністю також мають можливість оздоровитися в санаторіях Полтавщини разом з родинами.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: poltava365.com
Теги: військовослужбовці зуби лікування стоматологія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх