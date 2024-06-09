На Полтавщині військовослужбовці та ветерани можуть безкоштовно вставити зуби: де саме

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Наразі послуги з безкоштовного зубопротезування в області надають 7 лікарень, які заключили відповідний договір з Національною службою здоров'я України

На Полтавщині військові та ветерани мають можливість зробити безкоштовне зубопротезування у 7-ми лікарнях області. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відповідні послуги надають:

Полтавський обласний центр стоматології — стоматологічна клінічна поліклініка (0532609606);

Гребінківська міська лікарня (0535991215);

3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради (0532688395);

Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні (0534844831);

4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова (0532637451);

Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка (0506043933);

Полтавський державний медичний університет (0509649499).

Наразі в Україні відповідний договір на безкоштовне зубопротезування підписали 77 медичних закладів. Полтавщина знаходиться у трійці лідерів серед областей.

Послугу можуть отримати учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці. Поки це лиш пілотний проєкт, на його фінансування з державного бюджету виділили 750 млн грн.

Тариф на медичну послугу складає 2765 грн, до якого застосовуються коригувальні коефіцієнти. Гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту — 14984 грн. Пацієнт може скористатися послугою один раз протягом року, лікування для нього є безоплатним.

Як отримати послугу

Для отримання послуги необхідно надати направлення від лікаря-стоматолога, а також заяву в довільній формі та копії документів (з пред’явленням їх в оригіналі):

паспорт громадянина України;

облікова картка платника податків;

посвідчення (учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

Військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також мають отримати направлення від командира військової частини, а потім звернутися до лікаря, який надасть направлення на зубопротезування.

Нагадаємо, ветерани війни з інвалідністю також мають можливість оздоровитися в санаторіях Полтавщини разом з родинами.