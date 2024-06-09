На Полтавщині військовослужбовці та ветерани можуть безкоштовно вставити зуби: де саме

Наразі послуги з безкоштовного зубопротезування в області надають 7 лікарень, які заключили відповідний договір з Національною службою здоров'я України
На Полтавщині військові та ветерани мають можливість зробити безкоштовне зубопротезування у 7-ми лікарнях області. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Відповідні послуги надають:
Полтавський обласний центр стоматології — стоматологічна клінічна поліклініка (0532609606);
Гребінківська міська лікарня (0535991215);
3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради (0532688395);
Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні (0534844831);
4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова (0532637451);
Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка (0506043933);
Полтавський державний медичний університет (0509649499).
Наразі в Україні відповідний договір на безкоштовне зубопротезування підписали 77 медичних закладів. Полтавщина знаходиться у трійці лідерів серед областей.
Послугу можуть отримати учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці. Поки це лиш пілотний проєкт, на його фінансування з державного бюджету виділили 750 млн грн.
Тариф на медичну послугу складає 2765 грн, до якого застосовуються коригувальні коефіцієнти. Гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту — 14984 грн. Пацієнт може скористатися послугою один раз протягом року, лікування для нього є безоплатним.
Для отримання послуги необхідно надати направлення від лікаря-стоматолога, а також заяву в довільній формі та копії документів (з пред’явленням їх в оригіналі):
Військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також мають отримати направлення від командира військової частини, а потім звернутися до лікаря, який надасть направлення на зубопротезування.
Нагадаємо, ветерани війни з інвалідністю також мають можливість оздоровитися в санаторіях Полтавщини разом з родинами.
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