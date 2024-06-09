Учора у Кременчуці горів гараж

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Вогонь устиг перекинутися і на розташований поруч автомобіль

Учора, 8 червня, билзько 21.30 у Кременчуці на вулиці Хорольській сталася пожежа. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За даними надзвичайників, загорівся гараж.