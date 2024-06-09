Учора у Кременчуці горів гараж

Учора, 8 червня, билзько 21.30 у Кременчуці на вулиці Хорольській сталася пожежа. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
За даними надзвичайників, загорівся гараж.
У вогні згоріло авто, яке знаходилося усередині гаража, покрівля та побутові речі. Також вогонь перекинувся і частково пошкодив автомобіль, що стояв поблизу.
Гасили пожежу рятувальники двох відділень 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та одне відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також на місці працювала одна ланка газодимозахисної служби.
Нагадаємо, у п'ятницю, 7 червня, загорілася квартира у п'ятиповерхівці у центрі Кременчука: із вогню рятувальники евакуювали шістьох осіб.
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