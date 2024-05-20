Підтоплення цього року вже не буде, а наслідки весняного паводка мінімальні – КРВА

Весняне підтоплення Кременчуку та навколишнім територіальним громадам цього року вже не загрожує. А наслідки паводка цього року були мінімальними.
Про це під час ранкового брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Артем Даценко також повідомив, що минулого тижня був розчищений затор на Пслі біля села Манжелія, який створили затоплені дерева та гілки.
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