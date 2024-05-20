Підтоплення цього року вже не буде, а наслідки весняного паводка мінімальні – КРВА

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 193

Весняне підтоплення Кременчуку та навколишнім територіальним громадам цього року вже не загрожує. А наслідки паводка цього року були мінімальними.

Про це під час ранкового брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- Рівень води у Кременчуцькому водосховищі знизився. І він зменшується з кожним днем. Наслідки паводку будуть мінімальними,- пояснив він.

Артем Даценко також повідомив, що минулого тижня був розчищений затор на Пслі біля села Манжелія, який створили затоплені дерева та гілки.

- Затор розчистили. Загроз мосту немає, - додав він.