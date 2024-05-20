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В Україні поліція розшукує майже 95 тисяч ухилянтів - скільки їх на Полтавщині

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 185 Коментарів: 1

 

Цього року понад 20 тисяч військовозобов’язаних поліцією було розшукано та доставлено до ТЦК

З початку року в Україні до Національної поліції передали інформацію про 94 526 осіб, які ухиляються від явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Рекорд з активності щодо розшуку ухилянтів поставили ТЦК та СП Дніпропетровської області. За чотири місяці 2024 року до підрозділів поліції регіону надійшло 38 282 звернення щодо розшуку українців, які ухиляються від прибуття до ТЦК та СП. З них вже знайдено та доставлено до ТЦК 5511 осіб.

Далі йдуть:

  • Рівненщина – 9832 подали в розшук, 1828 знайшли;
  • Чернігівщина – 9115 подали в розшук, 1429 знайшли;
  • Житомирщина – 8289 подали в розшук, 2452 знайшли;
  • Полтавщина – 7433 подали в розшук, 2591 знайшли;
  • Вінниччина - 7288 подали в розшук, 2325 знайшли;
  • Кіровоградщина - 5955 подали в розшук;
  • Харківщина - 4664 подали в розшук, 1954 знайшли;
  • Івано-Франківщина - 2328 подали в розшук, 1814 знайшли;
  • Хмельниччина - 1085 подали в розшук.

При цьому Головні управління поліції 5 областей відмовилися надати виданню інформацію про ухилянтів: Донецької, Херсонської, Одеської, Тернопільської та Черкаської. А в 4-х областях управління поліції не відповіли на інформаційний запит – Сумської, Київської, Закарпатської та Львівської.

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Нагадаємо, на початку травня 2024 року в Полтавському обласному ТЦК та СП повідомили, що з часу введення воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації На Полтавщині до поліції зверталися щодо розшуку та доставлення 30 тисяч військовозобов’язаних. Отже виходить, що з цих 30 тисяч за 4 місяці цього року до поліції було направлено 7433 звернення щодо розшуку ухилянтів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП розшук військовозобов'язані поліція ухилянти
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Коментарі: 1

4 416
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:00

Клованів 9/5 кварталу розшукують. Лисий вже в 43' екран не влазе.


1 1

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