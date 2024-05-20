Поліція виявила у Кам’янському водосховищі браконьєрські сітки

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 222 Коментарів: 1

В акваторії річки Дніпро Кам’янського водосховища під час патрулювання поліцейські виявили браконьєрські сітки з рибою. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції на Полтавщині 20 травня.

Довжина сіток — 300 метрів. Рибу випустили у природне середовище, а знаряддя лову вилучили для того, щоб знищити їх, розповіли у поліції.

Нагадаємо, з 1 квітня на Полтавщині діє нерестова заборона.

За порушення заборони передбачене покарання — від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків, зазначили правоохоронці.