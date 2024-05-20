Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Поліція виявила у Кам’янському водосховищі браконьєрські сітки

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 222 Коментарів: 1

Рибу випустили у природне середовище

В акваторії річки Дніпро Кам’янського водосховища під час патрулювання поліцейські виявили браконьєрські сітки з рибою. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції на Полтавщині 20 травня.

Довжина сіток — 300 метрів. Рибу випустили у природне середовище, а знаряддя лову вилучили для того, щоб знищити їх, розповіли у поліції. 

Нагадаємо, з 1 квітня на Полтавщині діє нерестова заборона.

За порушення заборони передбачене покарання — від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків, зазначили правоохоронці.

ПО ТЕМІ:

Збитки на майже пів мільйона гривень. У Кременчуцькому районі виявили браконьєрські знаряддя лову

0
Автор: Телеграф
Теги: браконьєри
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

83
kremin777:
Сьогодні, 14:25

точніше сказати, що СВОЇ знайшли.smile


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх