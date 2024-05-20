П’ять жінок з Кременчуцького району отримали почесне звання «Мати-героїня»

Усього з Полтавщини 37 жінок нагородили почесним званням «Мати-героїня»
Минулої п’ятниці, 17 травня, в Полтавській обласній військовій адміністрації відбулося вручення державних нагород 20 жінкам, які виховують п’ять і більше дітей.
Загалом, почесне звання «Мати-героїня» отримали 37 жінок Полтавщини. З них п’ятеро з Кременчуцького району.
Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
- З п’яти жінок – дві наші «Матері-героїні» зараз перебувають за кордоном, а трьох ми урочисто нагородили, - пояснив Артем Даценко.
Звання «Мати – героїня» в Кременчуцькому районі отримали:
- Тетяна Вікторівна Андросова (мати п'яти дітей, жителька міста Кременчука);
- Наталія Іванівна Ігнатюк (мати п'яти дітей, жителька села Салівка Кременчуцького району);
- Світлана Михайлівна Чередник (мати п'яти дітей, жителька м. Горішні Плавні);
- Валентина Олексіївна Романченко (мати шести дітей, жителька Горішніх Плавнів, на даний час перебуває за кордоном);
- Людмила Анатоліївна Шаповал (мати шести дітей, жителька Горішніх Плавнів, на даний час перебуває за кордоном).
- Материнство – почесна і водночас надвідповідальна місія. Попри клопоти та недоспані ночі, цей період огорнутий щирою любов’ю. 37 мешканок Полтавщини удостоїли почесного звання «Мати-героїня». Сьогодні вручили державні нагороди 20 жінкам, які виховують більше п’яти дітей... Вдячні кожній із вас за милосердя та добро, які ви вкладаєте у майбутні покоління, - написав
у своєму Телеграм-каналі після нагородження 17 травня начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.