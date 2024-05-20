П’ять жінок з Кременчуцького району отримали почесне звання «Мати-героїня»

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 1

Минулої п’ятниці, 17 травня, в Полтавській обласній військовій адміністрації відбулося вручення державних нагород 20 жінкам, які виховують п’ять і більше дітей.

Загалом, почесне звання «Мати-героїня» отримали 37 жінок Полтавщини. З них п’ятеро з Кременчуцького району.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- З п’яти жінок – дві наші «Матері-героїні» зараз перебувають за кордоном, а трьох ми урочисто нагородили, - пояснив Артем Даценко.

Звання «Мати – героїня» в Кременчуцькому районі отримали:

Тетяна Вікторівна Андросова (мати п'яти дітей, жителька міста Кременчука);

(мати п'яти дітей, жителька міста Кременчука); Наталія Іванівна Ігнатюк (мати п'яти дітей, жителька села Салівка Кременчуцького району);

(мати п'яти дітей, жителька села Салівка Кременчуцького району); Світлана Михайлівна Чередник (мати п'яти дітей, жителька м. Горішні Плавні);

(мати п'яти дітей, жителька м. Горішні Плавні); Валентина Олексіївна Романченко (мати шести дітей, жителька Горішніх Плавнів, на даний час перебуває за кордоном);

(мати шести дітей, жителька Горішніх Плавнів, на даний час перебуває за кордоном); Людмила Анатоліївна Шаповал (мати шести дітей, жителька Горішніх Плавнів, на даний час перебуває за кордоном).