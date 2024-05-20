Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц» поки не дійшов до загрозливої відмітки – Кременчуцька РВА

Сьогодні, 12:46 Переглядів: 406

 

Погреби та огороди біля кар’єру, які були знищені зсувом – незаконні, бо були розміщені в охоронній зоні шляхом самозахоплення

Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц», який стався 25 квітня та призвів до обвалу близько 30 тисяч кубометрів, поки не дійшов до визначеної на місцевості мінімальної відмітки. А до максимальної відмітки ще далеко.

Про це під час ранкового брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій розглянула ситуацію, що виникла на кар’єрі та надала доручення міській комісії ТЕБ та НС визначити мінімальну й максимальну небезпечні зони. Поки зсув не дійшов до мінімальної. Наразі там територія охороняється, щоб не допустити до провалля людей. Загрози немає. Після стабілізації ситуації будуть проводитися додаткові роботи по ґрунтозакріпленню, - пояснив Артем Даценко.

За його словами, погреби та огороди біля кар’єру, які були знищені зсувом – незаконні, бо були розміщені в охоронній зоні шляхом самозахоплення.

Нагадаємо, за словами міського голови Кременчука Віталій Малецький, зсув ґрунту частково пошкодив гаражі, городи та погреби, що знаходились поруч з кар’єром. Втім, загроз для мешканців будинків, що знаходяться поруч з кар’єром «Кварц», через зсув ґрунту немає. Про це на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради повідомив міський голова Віталій Малецький. Хоча раніше в мерії говорили про ймовірність подальшого розвитку зсуву на прилеглій території радіусом до 50 метрів.

Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц» частково пошкодив гаражі, городи та погреби — міська влада

Як повідомляли у пресслужбі мерії, зсув спричинили природні фактори: дощ, перезволоження ґрунту та підмивання ґрунтовими водами.

Наразі небезпечна зона обмежена суцільним загородженням та позначками про небезпеку. Існує ймовірність подальшого розвитку зсуву на прилеглій території радіусом до 50 метрів. Наближатись до місця зсуву заборонено.

ПО ТЕМІ:

Яка на сьогодні ситуація на кар’єрі «Кварц»: відповідь влади

Фотофакт: який вигляд має сьогодні кар'єр «Кварц», де нещодавно стався зсув 

У Кременчуцькій РВА розповіли про причини зсуву ґрунту на кар’єрі «Кварц» та прийняті заходи 

Існує ймовірність подальшого розвитку зсуву — мерія про ситуацію у кар'єрі Піщанського родовища

Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц» частково пошкодив гаражі, городи та погреби — міська влада

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА кар'єр Кварц зсув комісія з питань ТЕБтаНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх