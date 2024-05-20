Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц» поки не дійшов до загрозливої відмітки – Кременчуцька РВА

Погреби та огороди біля кар’єру, які були знищені зсувом – незаконні, бо були розміщені в охоронній зоні шляхом самозахоплення
Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц», який стався 25 квітня та призвів до обвалу близько 30 тисяч кубометрів, поки не дійшов до визначеної на місцевості мінімальної відмітки. А до максимальної відмітки ще далеко.
Про це під час ранкового брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, погреби та огороди біля кар’єру, які були знищені зсувом – незаконні, бо були розміщені в охоронній зоні шляхом самозахоплення.
Нагадаємо, за словами міського голови Кременчука Віталій Малецький, зсув ґрунту частково пошкодив гаражі, городи та погреби, що знаходились поруч з кар’єром. Втім, загроз для мешканців будинків, що знаходяться поруч з кар’єром «Кварц», через зсув ґрунту немає. Про це на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради повідомив міський голова Віталій Малецький. Хоча раніше в мерії говорили про ймовірність подальшого розвитку зсуву на прилеглій території радіусом до 50 метрів.
Зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц» частково пошкодив гаражі, городи та погреби — міська влада
Як повідомляли у пресслужбі мерії, зсув спричинили природні фактори: дощ, перезволоження ґрунту та підмивання ґрунтовими водами.
Наразі небезпечна зона обмежена суцільним загородженням та позначками про небезпеку. Існує ймовірність подальшого розвитку зсуву на прилеглій території радіусом до 50 метрів. Наближатись до місця зсуву заборонено.
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