Суд арештував документи районних ВЛК Полтавської області через підозри у масовій корупції

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Підставою для такого рішення суду стало дослідження НАЗК та розслідування Головного управління Нацполіції щодо кількості рішень військово-лікарських комісій з висновками про непридатність або обмежену придатність до військової служби

Слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави арештував документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавської області через розслідування можливих незаконних дій посадовців ВЛК

Про це повідомило Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК).

Підставою для такого рішення стали матеріали дослідження НАЗК та розслідування Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За висновками НАЗК, в Полтавській області 20% тих, хто пройшов ВЛК, в результаті були визнані непридатними до військової служби й це найбільший показник «непридатності» по країні.

Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, — 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.

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Слідчі Нацполіції підозрюють, що співробітники ВЛК області виносили рішення про непридатність до служби та обмежену придатність за хабарі.

Досудове розслідування триває. Наразі слідство ще встановлює наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, імовірність фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, за якими визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.

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— З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту, — йдеться в ухвалі Октябрського районного суду Полтави.

У грудні НАЗК опублікувало дослідження, в якому вказало на низку корупційних ризиків в організації діяльності ВЛК по всій країні.

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Нагадаємо, під час ексклюзивного інтерв’ю нашому виданню начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков зазначив, що на проходження військово-лікарської комісії направляють не всіх військовозобов’язаних. які прийшли до ТЦК уточнити свої облікові. А також пояснив, хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.