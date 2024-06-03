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Історія спілки журналістів представлена на виставці в бібліотеці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 152

 

Вперше у читальнім залі Філії № 2 Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» діє виставка ЗМІ Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ, присвячена 58-й річниці з дня створення Кременчуцького осередку Спілки журналістів України та 65-річчя Національної спілки журналістів України

На унікальній виставці вперше виставлено майже всі примірники першого і єдиного на Полтавщині Регіонального юнацько-молодіжного журналу «Дебют», де друкували свої матеріали майбутні журналісти.

Також виставлено номери газети «Журналіст Кременчуччини» Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України.

Широко представлені видання спілчан Творчої спілки журналістів Кременчуччині, яких на поличках міської публічної бібліотеки зібралося вже понад 350 найменувань.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: НСЖУ спілка журналістів виставка бібліотека читальна зала Творча спілка журналістів Кременчуччини
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