Світла, добра, чуйна людина: у Кременчуці попрощалися із загиблим військовим Дмитром Стовбою

Побратими пригадують Дмитра як хорошого спеціаліста та роботящого чоловіка, який дуже любив готувати
Сьогодні, 3 червня, у Міському палаці культури Кременчука попрощалися із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Дмитром Стовбою. Народився Дмитро 10 вересня 1982 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 17, професійну освіту здобув у ПТУ № 19, далі працював на ТОВ «Істок».
Провести Дмитра в останню путь зібралося багато людей — рідні, друзі, знайомі, колеги, побратими. Попрощатися із кременчуцьким захисником прийшли також і представники місцевої влади: мер Віталій Малецький, секретар міськради Юрій Гриценко, заступники міського голови Володимир Пелипенко та Руслан Проценко.
Побратими згадують про товариша тільки найкраще.
Зі сльозами на очах товариші Дмитра дякували його батькам за виховання сина.
Чоловік додає, не знав, що Дмитро пішов воювати. А про його загибель дізнався у суботу, 1 червня, коли країна-агресор знову вдарила по Україні ракетами.
До лав Збройних Сил України чоловік приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення — 28 лютого 2024 року. Служив у кулеметному відділенні взводу вогневої підтримки штурмової роти штурмового батальйону.
У полеглого захисника лишилися батько, дружина та двоє дітей.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Дмитра на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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