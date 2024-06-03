Краса й міць: екскурсія майбутніх водійок до кар’єру ЄГЗК стала черговою яскравою подією в Ferrexpo

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 0 Новини компаній

Найбільше жінок вразила можливість особисто побувати в кабіні 180-тонного автосамоскида Caterpillar і навіть покермувати ним

Випускниці школи водійок OnTrack, яку цьогоріч запровадили в рамках україно-шведського проєкту Reskilling Ukraine, помилувалися кар’єром наймолодшого гірничодобувного підприємства за часи незалежності України й сучасними зразками гірничої техніки, що тут експлуатуються.

Проєкт передбачає безкоштовне навчання українок, які опинилися в складних життєвих умовах, втратили роботу або ж бажають перекваліфікуватися, щоб займатися улюбленою справою.

Найбільше жінок вразила можливість особисто побувати в кабіні 180-тонного автосамоскида Caterpillar і навіть покермувати ним. Але, звісно, під наглядом уже досвідчених водійок Олени Нероди-Ніколайчук і Наталії Назарової. Вони стали першими учасницями пілотного проєкту Ferrexpo, у рамках якого п’ятьом жінкам, які вже мали водійську категорію В, запропонували здобути знання й працевлаштуватися водійками великовантажних автосамоскидів у кар’єрі.

«Це відчуття, коли в тебе вірять керівники-чоловіки, підтримують колеги-чоловіки, дорогого варте. Нині ж в умовах війни, коли чоловіків мобілізують, жінки, зайняті в нетипових для них професіях, можуть і самореалізуватися в улюбленій справі, й допомогти підтримати виробничі процеси», — вважає Олена Нерода-Ніколайчук, яку екскурсантки добре знають.

13 лютого 2024 року Олена розповідала тодішнім ученицям школи OnTrack про переваги роботи в залізорудній компанії Ferrexpo про своє захоплення водійською справою та необхідність завжди тримати себе у формі, щоб продовжувати успішно працювати й отримувати від цього задоволення.

На згадку про екскурсію гості отримали пам’ятні подарунки від Ferrexpo й листівку з контактами рекрутингового центру — на підприємствах компанії завжди раді фахівцям і фахівчиням з потрібним набором знань та вмінь.