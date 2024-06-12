У Кременчуцькій РВА не вмикають кондиціонери й закликають мешканців району економити електроенергію

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Кабінет міністрів 7 червня ухвалив розпорядження № 510-р «Деякі заходи щодо стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України». У ньому йдеться про забезпечення усіма органами державної влади зменшення споживання електроенергії до кінця поточного року. Про це сьогодні, 11 червня, під час ранкового брифінгу нагадав виконуючий обовязки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

— Це розпорядження стосується використання в державних органах і в органах місцевого самоврядування електроенергії — роботи кондиціонерів, освітлення будівель і споруд, обмеження вуличного освітлення. Всі органи місцевого самоврядування були ознайомлені з вимогами цього розпорядження. Тож звертаюся до голів громад та до усіх мешканців. Я розумію, що в темний час доби вуличне освітлення необхідне, але зважаючи на сьогоденні реалії та періодичні відключення, закликаю всіх обмежити використання електроенергії, — сказав Артем Даценко.

Він звернув увагу, що в Кременчуцькій РВА кондиціонери не вмикають. І під час брифінгу у приміщенні дійсно було душно.

Нагадаємо, відсьогодні у Глобинській громаді припинили роботу об’єктів вуличного освітлення для стабілізації енергосистеми. У Кременчуці ж поки вуличне освітлення не вимикатимуть — чекають роз’яснення від Кременчуцької районної військової адміністрації.

Раніше керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у зв’язку із підвищенням температури повітря та використанням кондиціонерів ситуація в енергосистемі буде складнішою.