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Школярі з Горошинської громади побували з екскурсією в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 115 Партнерський проєкт

Профорієнтаційний захід відбувся в рамках модуля «Спорт та бізнес» проєкту НОК України OlympicLab

Екскурсію для 34 старшокласників школи села Горошиного Оболонської сільської ради провели 16 травня. Міське відділення НОК, зазначають організатори, вже два роки проводить спільні акції з колективом загальноосвітнього закладу.

О 9.30 біля музею ПРАТ «Полтавський ГЗК» гостей зустрічали директор закладу Микола Стахів та зберігач музейних фондів Ілля Власюк, виконавчий директор міського відділення НОК Микола Шишліков. Школярів ознайомили з програмою заходу та технікою безпеки. Розпочалася екскурсія з поїздки на Полтавський ГЗК. Учні та вчителі побачили основні виробничі підрозділи та ознайомилися з роботою гірничого цеху. Потім відвідали музей Полтавського ГЗК, де отримали інформацію від Іллі Власюка про історію будівництва та розвитку міста й комбінату. Далі була екскурсія на НВП «Фероліт». Гостей зустріла фінансовий директор підприємства Алла Войтюк. Вона розповіла старшокласникам про історію створення підприємства та ознайомила з виробничими потужностями. Діти мали змогу спостерігати за робочими процесами, зокрема, побачили, як виплавляють метал, а потім пообідали в їдальні підприємства.

Після екскурсії на «Фероліт» гостей прийняв виконавчий директор футбольного клубу «Гірник-спорт» Віталій М’якінін. Він розповів історію створення клубу, ознайомив школярів зі спортивними об’єктами. Діти відвідали тренування футбольної команди. Поспілкувалися і зробили спільне фото з професійними гравцями. Екскурсійний маршрут продовжився відвідуванням плавального басейну. Гостей зустрів директор ДЮСШ No 1 Віктор Чирочка. Очільник закладу представив спортивну школу та розповів про досягнення її вихованців у різні роки. Діти познайомилися з педагогами-тренерами, оглянули басейн та мали можливість поспостерігати за тренуванням плавців.

Микола Шишліков показав гостям фізкультурно-оздоровчий комплекс ДЮСШ No 1, де відбуваються тренування та змагання. Також гості відвідали спортивний комплекс Ferrum, де ознайомилися з критим тенісним кортом та побачили галерею «Спортивна гордість міста». Микола Шишліков розповів про кожного з представлених там спортсменів — переможців, призерів чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор. Завершилася екскурсія відвідинами Свято-Миколаївського собору. На згадку про подорож до Горішніх Плавнів для школи підготували в подарунок від відділення НОК три м’ячі та сувеніри з олімпійською атрибутикою. Крім того, кожному учню вручили подарунковий набір: щоденник, ручку, значок, футболку із символікою НОК. Микола Шишліков висловлює вдячність від колективу міського відділення НОК керівництву й усьому колективу ПрАТ «Полтавський ГЗК», НВП «Фероліт». Окрема подяка — провідній фахівчині з корпоративних програм департаменту освіти і розвитку персоналу Полтавського ГЗК Олені Васильченко, яка займалася організацією екскурсії.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: профорієнтація екскурсія Горішні Плавні
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