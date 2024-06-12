Школярі з Горошинської громади побували з екскурсією в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 115 Партнерський проєкт

Екскурсію для 34 старшокласників школи села Горошиного Оболонської сільської ради провели 16 травня. Міське відділення НОК, зазначають організатори, вже два роки проводить спільні акції з колективом загальноосвітнього закладу.

О 9.30 біля музею ПРАТ «Полтавський ГЗК» гостей зустрічали директор закладу Микола Стахів та зберігач музейних фондів Ілля Власюк, виконавчий директор міського відділення НОК Микола Шишліков. Школярів ознайомили з програмою заходу та технікою безпеки. Розпочалася екскурсія з поїздки на Полтавський ГЗК. Учні та вчителі побачили основні виробничі підрозділи та ознайомилися з роботою гірничого цеху. Потім відвідали музей Полтавського ГЗК, де отримали інформацію від Іллі Власюка про історію будівництва та розвитку міста й комбінату. Далі була екскурсія на НВП «Фероліт». Гостей зустріла фінансовий директор підприємства Алла Войтюк. Вона розповіла старшокласникам про історію створення підприємства та ознайомила з виробничими потужностями. Діти мали змогу спостерігати за робочими процесами, зокрема, побачили, як виплавляють метал, а потім пообідали в їдальні підприємства.

Після екскурсії на «Фероліт» гостей прийняв виконавчий директор футбольного клубу «Гірник-спорт» Віталій М’якінін. Він розповів історію створення клубу, ознайомив школярів зі спортивними об’єктами. Діти відвідали тренування футбольної команди. Поспілкувалися і зробили спільне фото з професійними гравцями. Екскурсійний маршрут продовжився відвідуванням плавального басейну. Гостей зустрів директор ДЮСШ No 1 Віктор Чирочка. Очільник закладу представив спортивну школу та розповів про досягнення її вихованців у різні роки. Діти познайомилися з педагогами-тренерами, оглянули басейн та мали можливість поспостерігати за тренуванням плавців.

Микола Шишліков показав гостям фізкультурно-оздоровчий комплекс ДЮСШ No 1, де відбуваються тренування та змагання. Також гості відвідали спортивний комплекс Ferrum, де ознайомилися з критим тенісним кортом та побачили галерею «Спортивна гордість міста». Микола Шишліков розповів про кожного з представлених там спортсменів — переможців, призерів чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських ігор. Завершилася екскурсія відвідинами Свято-Миколаївського собору. На згадку про подорож до Горішніх Плавнів для школи підготували в подарунок від відділення НОК три м’ячі та сувеніри з олімпійською атрибутикою. Крім того, кожному учню вручили подарунковий набір: щоденник, ручку, значок, футболку із символікою НОК. Микола Шишліков висловлює вдячність від колективу міського відділення НОК керівництву й усьому колективу ПрАТ «Полтавський ГЗК», НВП «Фероліт». Окрема подяка — провідній фахівчині з корпоративних програм департаменту освіти і розвитку персоналу Полтавського ГЗК Олені Васильченко, яка займалася організацією екскурсії.