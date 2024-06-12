Поліція Полтавщини розшукує зниклого Миколу Штомпеля

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 607

Полтавське райуправління поліції розшукує 42-річного Миколу Штомпеля, який зник безвісти. Він пішов з дому 7 червня та досі не повернувся. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого:

зріст близько 190 см,

середньої статури,

русяве волосся,

карі очі.

На момент зникнення був одягнений у:

темно-сині джинси,

темну футболку,

темну кепку та черевики.

Якщо у вас є інформація, що може допомогти в пошуках Миколи Штомпеля, правоохоронці закликають повідомити її Полтавському райуправлінню поліції за телефонами: (095) 510-23-48; (095) 931-46-34; (099) 339-45-71 або 102.

Нагадаємо, у Кременчуці розшукують зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.