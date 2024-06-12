«Таких, як він, лишилось мало»: у Кременчуці попрощалися із померлим військовослужбовцем Романом Медведєвим

Сьогодні, 12 червня, у Міському палаці культури Кременчука попрощалися із померлим військовослужбовцем Романом Медведєвим. Народився чоловік у 1996 році у Кременчуці, навчався загальноосвітній школі № 1, професію здобув у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Певний час працював поліцейський у Кременчуці, а з 2021 року розпочав військову службу за контрактом.
Напередодні поховання своїми спогадами про Романа з журналістами поділився і військовослужбовець з позивним «Відьмак»:
Попрощатися із військовим до палацу культури прийшли багато людей — рідні, друзі, знайомі.
Андрій — військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади. Говорить, з Романом разом служити не довелося, проте трохи знав його ще з того часу, як чоловік працював у поліції Кременчука.
Ще Андрій розповідає, його знайома продає квіти у Кременчуці. То Роман, уже як брав участь у бойових діях, завжди замовляв найкращі букети для своєї дружини.
Директорка Кременчуцької гуманітрано-технологічної академії імені Макаренка Леся Крупіна говорить, особисто Романа не знала. Проте разом із колективом прийшли підтримати матір померлого, свою колегу.
Військовослужбовець з позивним «Лиман» говорить, військову службу за контрактом Роман розпочав у 2021 році.
— Роман був старшим солдатом. Служив на посаді старшого оператора комплексу радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами. Помер 6 червня 2024 року поблизу скла Федорівка Бахмутського району на Донеччині. Світла пам’ять українському воїну-захиснику, який стояв на захисті своєї Батьківщини та нас з вами! — додає «Лиман».
У Романа лишилися батьки та дружина. Батько померлого — теж діючий військовий, який приїхав зі служби, аби провести сина в останню путь.
Після прощання у Міському палаці культури поховали Романа на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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