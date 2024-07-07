На Полтавщині жінка впала у погреб

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Учора, 6 липня, близько 14.53 у селищі Білики на Полтавщині сталася надзвичайна подія — жінка впала у погреб. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними надзвичайників, працівники місцевої пожежної команди Білицької місцевої пожежної охорони за допомогою медичних нош витягли жінку із погреба та перенесли до катери «швидкої».

Детальної інформації про стан потерпілої наразі немає.

Нагадаємо, минулого тижня у Миргородському районі стався трагічний випадок: чоловік упав у погреб і загинув.