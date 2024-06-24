На Миргородщині чоловік упав у погреб і загинув

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23 червня о 23.43 в селі Устивиця Миргородського району стався нещасний випадок, внаслідок якого загинула людина. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За допомогою триноги рятувальники підняли тіло чоловіка, який загинув внаслідок падіння у погреб.

Для проведення рятувальних робіт залучалося одне відділення 1-го Державного пожежно-рятувального поста.

Нагадаємо, що 1 червня у селі Скороходове двоє людей упали в погреб, врятувати вдалося одну.