На Миргородщині чоловік упав у погреб і загинув

Обставини події встановлюють правоохоронці
23 червня о 23.43 в селі Устивиця Миргородського району стався нещасний випадок, внаслідок якого загинула людина. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За допомогою триноги рятувальники підняли тіло чоловіка, який загинув внаслідок падіння у погреб.
Для проведення рятувальних робіт залучалося одне відділення 1-го Державного пожежно-рятувального поста.
Нагадаємо, що 1 червня у селі Скороходове двоє людей упали в погреб, врятувати вдалося одну.
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