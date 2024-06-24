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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавського посадовця взяли під домашній арешт за хабар

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 390

 

Керівника комунального підприємства «Полтавафармація» підозрюють у вимаганні хабаря за звільнення від орендної плати аптеки

Виконувача обов’язків комунального підприємства «Полтавафармація», якого підозрюють у вимаганні хабаря за звільнення від орендної плати, суд посадив під домашній арешт. Про це стало відомо з ухвали Октябрського райсуду Полтави. За даними порталу YouControl керівником підприємства із листопада 2021 року зазначений Андрій Людвов.

За даними слідства, у листопаді минулого року «Полтавафармація» оголосила аукціон на оренду майна. Участь в аукціоні взяв лише один підприємець. Сума орендної плати на місяць становила 75 тисяч гривень.

Проте уже після підписання угоди орендар виявив, що у приміщенні немає світла. На думку слідчих, власник приміщення про це знав, проте орендаря не попередив. 

Під час однієї з наступних зустрічей з орендарем Андрій Людвов запропонував підприємцеві не сплачувати щомісяця за оренду 75 тисяч гривень, а натомість заплатити один раз 30 тисяч гривень як хабар. Вже у квітні цього року орендар повідомив Людвова про збитки та попросив розірвати договір. Проте керівник фармпідприємства йому відмовив та заявив, що бізнесмен винен йому ще 75 тисяч гривень. 

Орендар погодився ці кошти сплатити, проте разом з цим звернувся і до правоохоронців. Під час отримання хабаря в. о. директора «Полтавафармації» затримали.

На засіданні суд ухвалив взяти Андрія Людвова під домашній арешт. У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині детективи Бюро економічної безпеки викрили швейну фабрику, яка виробляла підроблений спортивний одяг.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Полтавафарм хабар домашній арешт прокуратура Полтавщини суд
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