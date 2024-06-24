У Полтаві маршрутка наїхала на пішоходку

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23 червня близько 11.40 на вулиці Європейській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль «РУТА 23», під керуванням 63-річного водія, наїхав на 55-річну жінку.

Травмовану пішоходку госпіталізували.

Поліція Полтави встановлює обставини події. За цим фактом правоохоронці почали розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Нагадаємо, вчора у центрі Полтави легковик збив неповнолітнього велосипедиста.