Сьогодні, 24 червня — християнське Різдво Іоана Хрестителя й народне свято Івана Купала

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Вперше в Україні Різдво Іоана Хрестителя відзначається 24 червня. У зв’язку з переходом на новий календар, яке відбулося 1 вересня 2023 року, свято відзначається не 7 липня, а на два тижні раніше

Свято присвячене одному з найшанованіших святих, який підготував ізраїльський народ до пришестя Ісуса Христа і хрестив його в водах річки Йордан.

Іоанн Предтеча народився в сім'ї праведних християн Захарія та Єлизавети. На момент його народження батьки вже були літніми і не сподівалися на первістка. Перед тим, як Єлизавета дізналася про вагітність, Захарію явився ангел і провістив народження сина, який стане дуже важливим для ізраїльського народу і представить Господа людям.

Головною традицією цього дня є відвідування богослужіння. Якщо немає такої можливості, то помолитися Іоанну Хрестителю можна вдома.

Через те, що Різдво Івана Предтечі — велике церковне свято, заборонені язичницькі традиції.

Тим часом в народі цей день називають Івана Купала, його дуже люблять та святкують яскраво й шумно. У давні часи цього дня відзначали літнє сонцестояння, але з поширенням християнства торжество перемістилося на день народження Іоанна Хрестителя.

З давніх часів в цей день існували певні заборони.

Вважалося, що в цей день не можна займатися рукоділлям, шити, в’язати та вишивати.

Цього дня заборонено користуватися ножем та різати ним продукти круглої форми.

Івана Купала завжди було довгоочікуваним святом, яке відзначала переважно молодь. У свято 24 червня прикрашали квітами і в’юнкими рослинами високий стовп і називали це «купальським деревом». Молоді люди влаштовували посиденьки, стрибали через багаття, співали пісні, обговорювали плітки. Дівчата плели вінки й пускали їх по воді.

Дуже популярними були купальські купання. За прикметою, цього дня обов’язково варто скупатися у водоймі до заходу сонця або хоча б умитися росою, а також випити з криниці. Згідно з народними віруваннями, вода сьогодні набуває цілющих і чудодійних властивостей.

В народі Купала вважалася днем розгулу нечистої сили та відьом. У народне свято люди намагалися не злити знайомих, яких підозрювали у зв’язках із відьмами, щоб недруг не прокляв і не наврочив людину.

Дівчата в купальську ніч ворожили на долю і суджених. Такі обряди вважалися дуже точними.