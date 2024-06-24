Дзюдоїсти Горішніх Плавнів здобувають перемоги на змаганнях

Збірна України посіла перше загальнокомандне місце, випередивши господарів змагань на Кубок Європи із дзюдо в Литві. Представник Горішніх Плавнів Ярослав Омельченко виборов золоту медаль у ваговій категорії +100 кг.
Змагання на Кубок Європи із дзюдо серед юніорів відбулися 25-26 травня в литовському Каунасі. Участь у них взяли 253 спортсмени з 13 країн. Феєричним назвали виступ українських юніорів на Кубку Європи у Федерації дзюдо України (ФДУ).
Тренери обласної ДЮСШ «Олімпійські надії», що базується у Горішніх Плавнях, Олександр Ємченко й Валерій Заболотний задоволені виступами свого вихованця Ярослава Омельченка, який здобув «золото» в категорії +100 кг.
У жеребкуванні випадок знову звів Ярослава Омельченка з давнім суперником, киянином Федором Ярошенком, який є конкурентом нашого спортсмена ще з дитинства. Нагадаємо, що обидва дзюдоїсти намагаються пройти відбір до юніорської збірної, яка виступатиме на чемпіонатах Європи та світу. Інтрига продовжується, хоча на цих змаганнях Ярослав Омельченко виступив дуже результативно. Змагання на Кубок Європи є відбірковими: на них складаються рейтинги спортсменів для відбору на чемпіонати Європи та світу, які пройдуть восени. За перемогу на турнірі в Каунасі Ярослав Омельченко отримав 100 балів, за «срібло» на Кубку Європи серед спортсменів віком до 21 року, який проходив 13-14 квітня в Познані (Польща), він отримав 60 балів. Тож сумарно у Ярослава Омельченка вже є 160 балів світового рейтингу.
Він — серед кращих дзюдоїстів нашої країни, які ввійдуть до складу збірної України. Утім, відбіркові змагання ще продовжуються. Влітку планується турнір у Чехії.
Вихованки ДЮСШ № 1 Поліна Тумко і Соф’я Горяшина посіли перше та третє місця на всеукраїнському турнірі з дзюдо у Кам’янському. Крім того, Поліна Тумко отримала звання майстра спорту України.
Всеукраїнський турнір із дзюдо «Кубок Придніпров’я» серед юніорів та юніорок відбувся 25 травня в Кам’янському. Змагання зібрали близько 200 спортсменів із різних куточків України. Про це розповів тренер ДЮСШ No 1 Ігор Горяшин. На татамі свою майстерність демонстрували дзюдоїсти з Полтави, Дніпра, Кременчука, Горішніх Плавнів, Харкова, Сум, Києва, Запоріжжя, Житомира, Одеси, Вінниці. Під час змагань розіграли нагороди в 14 вагових категоріях. У ваговій категорії Соф’ї Горяшиної було 11 суперниць, у Поліни Тумко — 13.
Як зазначив тренер, його вихованка й дочка 15-річна Соф’я Горяшина кілька місяців тому виконала нормативи майстра спорту України. Нагадаємо, наприкінці лютого в Києві пройшов чемпіонат України з дзюдо серед кадетів у віці до 18 років, на якому Соф’я Горяшина і Поліна Тумко вибороли срібні медалі.
«Зараз готуємося на тренувальні збори, які заплановані в Конча-Заспі та Львові», — зауважив Ігор Горяшин.
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