Дзюдоїсти Горішніх Плавнів здобувають перемоги на змаганнях

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 110 Партнерський проєкт

Збірна України посіла перше загальнокомандне місце, випередивши господарів змагань на Кубок Європи із дзюдо в Литві. Представник Горішніх Плавнів Ярослав Омельченко виборов золоту медаль у ваговій категорії +100 кг.

Змагання на Кубок Європи із дзюдо серед юніорів відбулися 25-26 травня в литовському Каунасі. Участь у них взяли 253 спортсмени з 13 країн. Феєричним назвали виступ українських юніорів на Кубку Європи у Федерації дзюдо України (ФДУ).

«Потужним складом із 35 спортсменів на змаганнях була представлена збірна України, 17 з яких вдалося завоювати нагороди, — наголосили у ФДУ. — Майже в кожній ваговій категорії українці боролися за медалі, а сімом із наших атлетів вдалося зійти на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Завдяки цьому результату збірна України посіла перше загальнокомандне місце, випередивши збірні Естонії та Литви».

Тренери обласної ДЮСШ «Олімпійські надії», що базується у Горішніх Плавнях, Олександр Ємченко й Валерій Заболотний задоволені виступами свого вихованця Ярослава Омельченка, який здобув «золото» в категорії +100 кг.

«Ярослав дуже впевнено боровся та переміг у всіх трьох поєдинках — виграв у двох естонців та у киянина. У його ваговій категорії було 11 дзюдоїстів», — зазначив Олександр Ємченко.

У жеребкуванні випадок знову звів Ярослава Омельченка з давнім суперником, киянином Федором Ярошенком, який є конкурентом нашого спортсмена ще з дитинства. Нагадаємо, що обидва дзюдоїсти намагаються пройти відбір до юніорської збірної, яка виступатиме на чемпіонатах Європи та світу. Інтрига продовжується, хоча на цих змаганнях Ярослав Омельченко виступив дуже результативно. Змагання на Кубок Європи є відбірковими: на них складаються рейтинги спортсменів для відбору на чемпіонати Європи та світу, які пройдуть восени. За перемогу на турнірі в Каунасі Ярослав Омельченко отримав 100 балів, за «срібло» на Кубку Європи серед спортсменів віком до 21 року, який проходив 13-14 квітня в Познані (Польща), він отримав 60 балів. Тож сумарно у Ярослава Омельченка вже є 160 балів світового рейтингу.

Він — серед кращих дзюдоїстів нашої країни, які ввійдуть до складу збірної України. Утім, відбіркові змагання ще продовжуються. Влітку планується турнір у Чехії.

Вихованки ДЮСШ № 1 Поліна Тумко і Соф’я Горяшина посіли перше та третє місця на всеукраїнському турнірі з дзюдо у Кам’янському. Крім того, Поліна Тумко отримала звання майстра спорту України.

Всеукраїнський турнір із дзюдо «Кубок Придніпров’я» серед юніорів та юніорок відбувся 25 травня в Кам’янському. Змагання зібрали близько 200 спортсменів із різних куточків України. Про це розповів тренер ДЮСШ No 1 Ігор Горяшин. На татамі свою майстерність демонстрували дзюдоїсти з Полтави, Дніпра, Кременчука, Горішніх Плавнів, Харкова, Сум, Києва, Запоріжжя, Житомира, Одеси, Вінниці. Під час змагань розіграли нагороди в 14 вагових категоріях. У ваговій категорії Соф’ї Горяшиної було 11 суперниць, у Поліни Тумко — 13.

— Соф’я провела три поєдинки, їй довелося боротися з дійсними майстрами спорту, разом з якими потрапила у призери, посівши третє місце, — наголосив Ігор Горяшин.

Як зазначив тренер, його вихованка й дочка 15-річна Соф’я Горяшина кілька місяців тому виконала нормативи майстра спорту України. Нагадаємо, наприкінці лютого в Києві пройшов чемпіонат України з дзюдо серед кадетів у віці до 18 років, на якому Соф’я Горяшина і Поліна Тумко вибороли срібні медалі.