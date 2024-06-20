У Полтаві швейна фабрика виробляла підроблений спортивний одяг — БЕБ

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 324

Для виготовлення текстильної продукції вони залучили найманих працівників

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконної діяльності швейної фабрики. Матеріали провадження скеровано до суду, повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило трьох осіб, які організували нелегальне пошиття спортивного одягу під марками відомих світових брендів. Організатори орендували та облаштували складські приміщення в Полтаві, забезпечивши їх необхідним обладнанням.

Для виготовлення текстильної продукції вони залучили найманих працівників. Згодом одяг продавався через месенджери, а кошти за товар надходили на особисті рахунки організаторів.

У результаті санкціонованих обшуків детективи вилучили швейне обладнання, тканину, фурнітуру та готовий фальсифікований одяг.

Під час слідства детективи БЕБ повідомили організаторів злочинної схеми про підозру. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направили до суду.

Підозрюваним загрожує штраф до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 000 грн).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили нелегальний цех виробництва алкоголю на Харківщині, організатори якого збували свій товар і на Полтавщині.