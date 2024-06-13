Незаконно виготовлений алкоголь збували на Полтавщині — прокуратура

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Правоохоронці вилучили понад 7 тисяч літрів алкоголю, а також майже 2,5 тисячі пачок цигарок загальною сумою на понад 1 мільйон гривень

Правоохоронці викрили нелегальний цех виробництва алкоголю на Харківщині, організатори якого збували свій товар і на Полтавщині. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що троє харків’ян без відповідних ліцензій організували незаконне виготовлення та збут лікеро-горілчаних напоїв. Продавали вони їх на території Харківської та Полтавської областей.

Під час обшуків у гаражах, де алкоголь виготовляли та зберігати, правоохоронці вилучили 3570 л спирту, 3557 л лікеро-горілчаних напоїв, а також 2354 пачки сигарет без акцизних марок. Загальна сума вилучених товарів становить понад 1 мільйон гривень. Також слідчі наклали арешт на обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, ароматизатори, пластикові ємності, коробки для пакування тощо.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Слідчі дії проводять представники теруправління Бюро економічної безпеки у Полтавській області за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконні виготовлення, транспортування з метою збуту, а також збут спиртових дистиляторів, алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей).

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці викрили склад з нелегальними цигарками та алкоголем на 1,7 мільйона гривень.