Літні хвороби брудних рук: що робити, щоб не захворіти

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 227

Ротавірус

Найчастіше ротавірусна інфекція передається за контакту рук і рота. Вона вкрай заразна і може зберігатися на поверхнях протягом кількох днів. Хвороба може супроводжуватися високою температурою, сильною втомою, дратівливістю, але найважчий прояв — це сильна діарея, що викликає зневоднення. Про останнє свідчить сухість у роті, прохолодна шкіра, плач без сліз, запалі очі та зменшення частоти сечовипускання у дитини. Лікувати ротавірус у дитини повинен інфекціоніст або педіатр, який призначить препарати залежно від симптоматики. Також дітям показано рясне пиття і спеціальна дієта, що передбачає відмову від солодкої, жирної і дуже твердої їжі.

Ентеровірусна інфекція

Ще одна поширена інфекція — ентеровірус. Заразитися ним може хто завгодно, але найбільш схильні до інфекції діти від 6 тижнів до 16 років.

У хворої дитини спостерігається кашель, нежить, підвищена температура. Також у дітей з ослабленим імунітетом може викликати хрипи та утруднене дихання. Препаратів, спрямованих на лікування ентеровірусної інфекції, немає. Антибіотики теж не допоможуть, оскільки хвороба викликана не бактеріями. Вірус лікується підтримувальною терапією. За призначенням лікаря-інфекціоніста для полегшення стану можна приймати жарознижувальні і знеболювальні.

Стоматит

Проявляється виразками на щоках, яснах, внутрішній частині губ або на язиці. Зазвичай протікає без ускладнень і не вимагає особливого лікування. За призначенням педіатра можна застосовувати мазі місцевої дії з анестетиками для зняття болю в області утворення виразок.

Також необхідно ретельно стежити за станом ротової порожнини дитини. Якщо ж виразки викликають сильний біль і супроводжуються підвищеною температурою тіла, необхідна медична допомога.

Харчове отруєння

Викликати його можуть недостиглі плоди, які діти часто їдять безпосередньо з дерева. Також причиною отруєння на курорті часто стає незвична для дитини або неякісна їжа. Особливу увагу потрібно приділити кисломолочним продуктам, які швидко псуються в спеку і теж можуть викликати проблеми з ШКТ.

Найчастіше отруєння супроводжується блювотою, проносом, слабкістю, втратою апетиту, лихоманкою, нудотою та головним болем. Якщо у дитини спостерігаються перераховані симптоми, варто звернутися до лікаря. Він призначить препарати, які допоможуть придушити нудоту і нормалізувати процес випорожнення, і дасть рекомендації щодо харчування. Під час отруєння важливо запобігти зневодненню, тому дитині показано рясне пиття.

ЛОР-захворювання

Головна їхня причина — різкі перепади температур. З'їдене морозиво у спеку, увімкнений кондиціонер вдома або в машині легко викликає нежить та кашель, особливо у дітей з ослабленим імунітетом. Як наслідок, у дитини фарингіт, синусит, отит та інші ЛОР-захворювання.

Обов’язково звертайтеся до лікаря — він призначить необхідні препарати.