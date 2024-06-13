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На Полтавщині виявлено випадок африканської чуми свиней

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 137

Загинула одна тварина

12 червня о 15.00 у селі Ватажкове Полтавського району, на території приватного домоволодіння зафіксовано загибель однієї свині. Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу, виявлено ДНК вірусу африканської чуми свиней (АЧС). Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Фахівці проводять заходи щодо локалізації та недопущення поширення вірусу. Власникам свиней у районі рекомендується посилити біозахисні заходи та дотримуватися встановлених інструкцій щодо запобігання захворюванню.

АЧС є небезпечним вірусним захворюванням, яке вражає свиней та може призвести до значних економічних втрат у свинарській галузі. Вірус не є небезпечним для людини, але є смертельним для тварин.

Нагадаємо, що нещодавно африканську чуму свиней виявили на комунальному підприємстві «Екопарк», Кобеляцької міської ради. А у листопаді 2023 року африканську чуму свиней виявили на Градищині. В яру поблизу Мозоліївки, Градизької громади знайшли трупи домашніх свиней.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: illintsi-mrada.gov.ua
Теги: африканська чума свиней АЧС свині
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