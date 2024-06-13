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Стало відомо, хто тимчасово очолює Кременчуцький педіатричний центр

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 627

З відкритих джерел стало відомо, що нова очільниця центру працює дитячою анестезіологинею в одній зі стоматологічних приватних клінік міста

З 1 червня Кременчуцька дитяча лікарня стала частиною лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Нині дитячий медзаклад працює, як педіатричний центр і очолює його лікарка-анестезіолог Вікторія Чепурна. Про це повідомила заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа» 12 червня. 

— Вона зараз виконує обов’язки. Заступниця дитячої лікарні Ірина Роман перебуває на лікарняному, тому Вікторія Чепурна виконує обов’язки на сьогодні, — сказала Ольга Усанова. 

З відкритих джерел стало відомо, що Вікторія Чепурна працює дитячою лікаркою-анестезіологом в одній зі стоматологічних приватних клінік міста, закінчила Дніпровський державний медичний університет і має 5-річний досвід роботи.

Нагадаємо, у Кременчуці реорганізували міську дитячу лікарню, бо вона не заробляє на свої потреби. Тепер як окремий заклад дитяча лікарня припинить існування, її приєднають до ЛІЛ «Кременчуцька». Таке рішення ухвалили депутати на засіданні сесії Кременчуцької міської ради 4 серпня 2023 року. А 11 березня міський голова Віталій Малецький зустрівся з працівниками міської дитячої лікарні й розповів, чи чекають медиків скорочення, про їх зарплати та відпустки.

Торік у серпні з’явилась інформація, що працівники бухгалтерії та адміністрація дитячої лікарні використали своє службове становище для отримання надлишкових коштів. Служба внутрішнього аудиту задокументувала привласнення близько 1,3 млн гривень — ці гроші працівники бухгалтерії сплачували собі на картки, нараховуючи кожен місяць по одній чи дві премії (сумарно десь по 300 тисяч гривень).

ПО ТЕМІ:

У Кременчуцької дитячої лікарні  немає грошей на ліки та харчування дітей

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Автор: Телеграф
Теги: дитяча лікарня
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