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На Полтавщині чоловіки наловили раків на понад 600 тисяч гривень

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 124 Коментарів: 1

 

У сітках браконьєрів виявили майже 200 раків

У Миргородському районі на Полтавщині двоє чоловіків заплатять 606 тисяч гривень штрафу за незаконний вилов раків. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Ловили раків чоловіки за допомогою одного волока довжиною близько 3 м. Браконьєри встигли спіймати 182 раки.

Інспектори склали на рибалок адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 (грубе порушення Правил рибальства — рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також правоохоронці розглядають питання про порушення кримінального провадження щодо незаконного вилову раків браконьєрами.

Нагадаємо, на водоймах Кременчуччини заборона на вилов раків вступила в дію з 15 грудня 2023 року і триває до 30 червня 2024 року.

На порушників заборони чекає покарання — від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності разом із відшкодуванням нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака складає 3 332 грн. У разі настання кримінальної відповідальності на порушника чекає штраф від 17 до 51 тис. грн або обмеження волі до 3-х років.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: раки вилов заборона на вилов рибоохоронний патруль
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Коментарі: 1

4 458
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:28

А резніков яєць наловив на скільки? І десь у лісок пішов....П- правосуддя


0 0

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