Кременчуцькі мобілізовані мають змогу отримати грошову допомогу від міста: яка процедура

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 121

Проте отримати цю матеріальну допоомгу зможуть не всі

Кременчуцькі мобілізовані можуть отримати матеріальну допомогу від міста. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Проте виплатять таку компенсацію не всім. Вона розрахована тільки на тих громадян, які мобілізувалися після 1 січня 2024 року та зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади.

Допомога разова, її розмір — 30 тисяч гривень.

Для отримання допомоги мобілізовані можуть особисто або через родичів (дружину/чоловіка або батьків) подати заяву разом із такими документами:

копія паспорта або ID-картки, витяг з реєстру територіальної громади;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія довідки про мобілізацію видана Кременчуцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;

копія військового квитка (1, 2 сторінки та сторінки з відмітками про мобілізацію);

копія довідки форми №5 про перебування мобілізованої особи у військовій частині (можна звернутись без довідки, а потім донести її);

картка реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок із зазначенням реквізитів.

За детальною інформацією щодо отримання компенсації можна звернутся до:

Управління по роботі зі зверненнями громадянам: вулиця Перемоги, 2 (Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради), телефон: 098-988-31-33;

Департаменту соціального захисту населення: вул. Небесної Сотні 54, кабінет 4, телефон для консультації: 098-744-46-00.

Нагадаємо, на виплату цієї допомоги місцева влада виділила 5 млн 100 тис. грн із Стабілізаційного фонду громади. Відповідне рішення ухвалили 19 січня 2024 року на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.