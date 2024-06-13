Кременчуцькі мобілізовані мають змогу отримати грошову допомогу від міста: яка процедура

Кременчуцькі мобілізовані можуть отримати матеріальну допомогу від міста. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Проте виплатять таку компенсацію не всім. Вона розрахована тільки на тих громадян, які мобілізувалися після 1 січня 2024 року та зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади.
Допомога разова, її розмір — 30 тисяч гривень.
Для отримання допомоги мобілізовані можуть особисто або через родичів (дружину/чоловіка або батьків) подати заяву разом із такими документами:
копія паспорта або ID-картки, витяг з реєстру територіальної громади;
копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
копія довідки про мобілізацію видана Кременчуцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;
копія військового квитка (1, 2 сторінки та сторінки з відмітками про мобілізацію);
копія довідки форми №5 про перебування мобілізованої особи у військовій частині (можна звернутись без довідки, а потім донести її);
картка реквізитів для проведення операції переказу коштів на рахунок із зазначенням реквізитів.
За детальною інформацією щодо отримання компенсації можна звернутся до:
Управління по роботі зі зверненнями громадянам: вулиця Перемоги, 2 (Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради), телефон: 098-988-31-33;
Департаменту соціального захисту населення: вул. Небесної Сотні 54, кабінет 4, телефон для консультації: 098-744-46-00.
Нагадаємо, на виплату цієї допомоги місцева влада виділила 5 млн 100 тис. грн із Стабілізаційного фонду громади. Відповідне рішення ухвалили 19 січня 2024 року на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.