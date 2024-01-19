На допомогу мобілізованим кременчужанам місцева влада виділяє понад 5 млн грн

На одноразову допомогу мобілізованим кременчужанам місцева влада виділила 5 млн 100 тис. гривень. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 19 січня.
Допомогу отримають лише ті громадяни, які зареєстровані у Кременчуцькій громаді та були мобілізовані у січні 2024 року. Військовозобов’язані отримають по 30 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше Віталій Малецький розповідав, що у січні допомогу від міста отримають понад сотня мобілізованих кременчужан.
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