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Кременчук, Гроші, Війна

На допомогу мобілізованим кременчужанам місцева влада виділяє понад 5 млн грн

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

 

Кожному мобілізованому — по 30 тисяч

На одноразову допомогу мобілізованим кременчужанам місцева влада виділила 5 млн 100 тис. гривень. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. 

Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 19 січня.

Допомогу отримають лише ті громадяни, які зареєстровані у Кременчуцькій громаді та були мобілізовані у січні 2024 року. Військовозобов’язані отримають по 30 тисяч гривень.

— Відповідно, якщо далі потрібні будуть кошти додатково, будемо довиділяти, — розповів голова Кременчуцької громади Віталій Малецький.

Нагадаємо, раніше Віталій Малецький розповідав, що у січні допомогу від міста отримають понад сотня мобілізованих кременчужан.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Depositphotos
Теги: мобілізовані допомога військовим виконком
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