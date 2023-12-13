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У Кременчуці мобілізованим планують виплачувати одноразову матеріальну допомогу — мер

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 503 Коментарів: 2

 

На перший період таку допомогу виплатять понад сотні мобілізованим кременчужанам

З початку 2024 року у Кременчуці в рамках програми «Ветерани» мобілізованим містянам планують виплачувати одноразову матеріальну допомогу. Громадяни отримуватимуть 30 тисяч гривень.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час депутатського семінару 13 грудня.

На перший період таку допомогу виплатять понад сотні мобілізованим кременчужанам, розповів мер. У майбутньому питання фінансової допомоги будуть узгоджувати з ТЦК та СП.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: війна виплати мобілізовані
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Коментарі: 2

417
shoni1970:
Сьогодні, 19:48

А мер не хоче поліпшення свого матеріального становища, та вирушити в окопи? 


8 0
345
StarПёр:
Сьогодні, 20:32

Цитата: shoni1970

А мер не хоче поліпшення свого матеріального становища, та вирушити в окопи? 

Что такое для него 30 тысяч? Если он два раза в год себе и своему шоблу материальной помощи по 80 тысяч выписавает? 160 тысяч...и 30 тысяч...Что вы...И это только чистая матпомощь (видать самые нуждающиеся).  Там еще другими премиями накидывается безоглядки...


3 0

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