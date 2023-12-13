Двох рибалок з Кременчуччини засудили за незаконний вилов риби

Обом чоловікам призначили покарання — 2 роки обмеження волі. Проте на підставі ст. 75 КК України їх звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.
Двох рибалок з Кременчуцького району засудили за незаконний вилов риби. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
Обом чоловікам призначили покарання — 2 роки обмеження волі. Проте на підставі ст. 75 КК України їх звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.
Окрім цього, їх зобов’язали солідарно відшкодувати до бюджету Оболонської територіальної громади майже 1 млн 300 тис. грн шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.
Нагадаємо, що у березні 2023 року двоє жителів Кременчуцького району на річці Сула, на території Національного природного парку «Нижньосульський», у межах Оболонської територіальної громади, незаконно виловили забороненим знаряддям («Павуками») понад 200 штук плітки, лящів та інших видів риб.
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