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Надзвичайні новини

Двох рибалок з Кременчуччини засудили за незаконний вилов риби

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 279

 

Обом чоловікам призначили покарання — 2 роки обмеження волі. Проте на підставі ст. 75 КК України їх звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Двох рибалок з Кременчуцького району засудили за незаконний вилов риби. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Обом чоловікам призначили покарання — 2 роки обмеження волі. Проте на підставі ст. 75 КК України їх звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

 

Окрім цього, їх зобов’язали солідарно відшкодувати до бюджету Оболонської територіальної громади майже 1 млн 300 тис. грн шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.

Нагадаємо, що у березні 2023 року двоє жителів Кременчуцького району на річці Сула, на території Національного природного парку «Нижньосульський», у межах Оболонської територіальної громади, незаконно виловили забороненим знаряддям («Павуками») понад 200 штук плітки, лящів та інших видів риб.

У Кременчуці зловили двох браконьєрів

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Автор: Дарія Згура
Теги: вилов риби незаконний вилов риби Кременчуцький район прокуратура Полтавщини
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