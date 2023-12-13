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У деяких користувачів «Київстар» почав з'являтися зв'язок

Сьогодні, 17:38 Переглядів: 613 Коментарів: 1

 

Аби мережа з'явилася потрібно перезавантажити телефон

Сьогодні, 13 грудня, близько 17.00 у користувачів «Київстар» почав з'являтися зв'язок.

Проте користувачі зауважують, що можуть приймати тільки вхідні дзвінки, а телефонувати дзвінки поки неможливо.

Також наразі не доступний мобільний інтернет.

До речі, аби мережа з'явилася потрібно перезавантажити телефон.

Нагадаємо, 12 грудня у мережі зв’язку «Київстар» стався технічний збій через хакерську атаку, до вечора домашній інтернет від Kyivstar повернувся, а на відновлення зв'язку знадобиться від доби до тижня.




 

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Автор: Дарія Згура
Теги: Київстар мобільний зв'язок
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 18:18

Мережа то з'явилась, дзвінки проходять, а тільки но відповідаєш то з'єднання розриваються.


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